«Самую уродливую собаку Британии», снявшуюся в «Дэдпуле и Росомахе», номинировали на «собачий Оскар»

Пятилетняя Пегги ― помесь мопса и китайской хохлатой. Сперва она завоевала звание «самой уродливой собаки Великобритании», а затем стала голливудской звездой, сыграв Догпула — питомца Дэдпула, который стал жертвой косметической компании, испытывавшей на животных «эликсир молодости». Ее партнерами по съемочной площадке были Райан Рейнолдс и Хью Джекман.

Хозяйка Пегги Холли Миддлтон отмечала в интервью, что и «в самых смелых мечтах не могла представить, что когда‑либо что‑то подобное случится». Собака участвовала и в премьере «Дэдпула и Росомахи», которая проходила в Нью-Йорке. Наблюдать, как ее обнимают на красной ковровой дорожке знаменитости, было сюрреалистично, призналась Миддлтон. «Мне понравилось. Пегги все это время, как казалось, было очень комфортно, как, вероятно, и большинству людей, которых обнимает Райан Рейнолдс», — поделилась она.