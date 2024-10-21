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«Самую уродливую собаку Британии», снявшуюся в «Дэдпуле и Росомахе», номинировали на «собачий Оскар»

Сегодня в 17:02
Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

Звезда «Дэдпула и Росомахи» собака Пегги номинирована на премию Fido Award, которую называют собачьим аналогом «Оскара». Об этом сообщает Sky News.

По прогнозам телеканала, конкуренция за награду будет жесткой, а призом станет тисненый ошейник.

Пятилетняя Пегги ― помесь мопса и китайской хохлатой. Сперва она завоевала звание «самой уродливой собаки Великобритании», а затем стала голливудской звездой, сыграв Догпула — питомца Дэдпула, который стал жертвой косметической компании, испытывавшей на животных «эликсир молодости». Ее партнерами по съемочной площадке были Райан Рейнолдс и Хью Джекман.

Хозяйка Пегги Холли Миддлтон отмечала в интервью, что и «в самых смелых мечтах не могла представить, что когда‑либо что‑то подобное случится». Собака участвовала и в премьере «Дэдпула и Росомахи», которая проходила в Нью-Йорке. Наблюдать, как ее обнимают на красной ковровой дорожке знаменитости, было сюрреалистично, призналась Миддлтон. «Мне понравилось. Пегги все это время, как казалось, было очень комфортно, как, вероятно, и большинству людей, которых обнимает Райан Рейнолдс», — поделилась она.

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