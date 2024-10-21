«Готова к этому, кошатница?»: над концертом Тейлор Свифт пролетел самолет с баннером «Трамп-2024»

Неизвестные пролетели на самолете над концертом Тейлор Свифт в Майами с баннером в поддержку Дональда Трампа, сообщает New York Post. Ранее певица сообщила о своих планах голосовать за вице-президента США Камалу Харрис.

Большими печатными буквами на небе было написано: «Трамп-2024 — готова к этому, кошатница? MAGA (слоган Трампа — Make America Great Again. — Прим. ред.)». Вероятно, это сделали сторонники экс-президента США, сделав отсылку к песне Свифт «…Ready for It?» 2017 года.

В 2012 году Свифт завела тикток и сразу предупредила, что «он по большей части посвящен котам». В сентябре певица поддержала кандидатку от демократов Харрис. В своем заявлении она подписалась как «Бездетная кошатница», вероятно, отсылая к высказыванию кандидата Трампа на пост вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что женщины-демократки — это «бездетные кошатницы, несчастные в собственной жизни».