«Я почти мертв»: Оззи Осборн признался, что больше не сможет выступать из‑за операций

Оззи Осборн признался, что больше не может выступать на сцене из‑за проблем со здоровьем. Причем дело не в болезни Паркинсона, которую недавно ему диагностировали. «Я почти мертв, черт возьми, но это операция, а не болезнь Паркинсона мешает мне выступать», ― сказал музыкант в интервью The Sun.

С 2003 года, когда Оззи получил серьезную травму, упав с квадроцикла, его здоровье начало ухудшаться. Многочисленные операции, постоянные боли и долгая реабилитация стали неотъемлемой частью его жизни. Музыканту установили металлические позвонки.

В 2019 году ситуация осложнилась, когда Осборн споткнулся в темноте и упал, что привело к смещению пластин. С тех пор ему провели семь операций, в том числе на позвоночнике, и артист потерял возможность нормально ходить. Оззи признался, что это разрушило его мечту снова выйти на сцену.

Одна из серьезных проблем легендарного рокера ― тромбы в ногах, которые не только мешают его передвижению, но и ставят под угрозу его здоровье при перелетах. Это мешает ему вернуться в Англию, о чем он давно мечтает. «Я скучаю по дому, но врачи не разрешают мне лететь в Лондон из‑за риска», — отметил музыкант.

Несмотря на все трудности, Оззи не теряет оптимизма и юмора. Он рассказал, что даже думал установить бионические ноги, чтобы вернуться к выступлениям. «Сердце разрывается от того, что я не могу выступать. Я даже думал о бионических ногах, тогда бы я действительно стал Железным Человеком», — пошутил Осборн, ссылаясь на свою знаменитую песню «Iron Man».

Недавно Осборна решили включить в Зал славы рок-н-ролла как сольного исполнителя (как участника Black Sabbath он был удостоен этой чести еще в 2006 году). По словам музыканта, это одна из немногих хороших новостей за долгое время, ведь его последнее выступление состоялось шесть лет назад в канун Нового года в Лос-Анджелесе.

На репетиции включения в Зал славы музыкант был на грани слез, осознавая, что больше не сможет выступать перед своими фанатами. Тем не менее, Оззи не собирается останавливаться на достигнутом. Он продолжает работать над новым альбомом, который станет продолжением его работы «Patient Number 9», выпущенной в 2022 году.