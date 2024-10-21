Блум спасает Стеллу и Флору в тизере перезапуска «Клуба Винкс» в 3D

Вышел первый тизер-трейлер перезапуска «Клуба Винкс». Он выйдет в 2025 году и будет состоять из 26 эпизодов.

В ролике Блум знакомится со Стеллой и Флорой, спасая их от монстра, похожего на льва. В этот момент она неожиданно для себя узнает, что обладает магическими способностями, после чего попадает в школу волшебства Алфея.

В оригинальном мультсериале Блум спасла Стеллу от огра Кнута и его монстров. Грядущий мультсериал станет перезапуском франшизы с измененным стилем анимации и дизайном персонажей.

«Мы заново откроем для себя историю Блум, девочки-подростка с Земли, которая узнаёт, что она фея с необычайными способностями. Поступив в колледж для фей Алфея, Блум вместе со своими новыми друзьями создаст „Клуб Винкс“ и отправится в волшебные приключения по разным измерениям. Давайте приготовимся к полетам», — подчеркивает студия Rainbow.