Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 года колонии за фейки

Сегодня / 15:51
«Я почти мертв»: Оззи Осборн признался, что больше не сможет выступать из‑за операций
Сегодня / 14:17
Канадец выгулял одновременно 38 собак и установил рекорд
Сегодня / 13:33
Аэропорты в РФ предложили пассажирам самим сдавать багаж
Сегодня / 13:10
Стартовали съемки продолжения «Открытого брака» с новыми актерами
Сегодня / 13:08
Китайский профессор предложил решить демографические проблемы «импортом невест» из России
Сегодня / 11:45
Объем госзакупок айфонов за год вырос в четыре раза. Хотя для некоторых госслужащих они запрещены
Сегодня / 11:07
РКН заявил, что не собирается блокировать Twitch
Сегодня / 10:59
Брайан Крэнстон вернулся в образ Уолтера Уайта
Сегодня / 10:07
Понасенкова* признали иноагентом из‑за метафор о превосходстве Европы
Сегодня / 09:58
Из‑за дефицита кадров спрос ретейлеров и общепита на несовершеннолетних работников вырос в два раза
Сегодня / 09:02
Россиянки пьют меньше спиртного, чем мужчины, и предпочитают вино, пиво и коктейли
Вчера / 22:47
Дональд Трамп поработал кассиром «Макдоналдса»
Вчера / 22:13
Показ автобайопика Фаррелла Уильямса в Лондоне сорвали зоозащитники
Вчера / 20:35
«Чистый мужицкий сок»: критики в восторге от «Гладиатора-2»
Вчера / 19:06
Цены на электронику вырастут на 10–15% до Нового года
Вчера / 18:32
В Екатеринбурге полиция пришла в клубы и переписала данные мужчин
Вчера / 17:27
Третьяковка закроет отдел новейших течений
Вчера / 16:35
В Подмосковье ветеринары спасают жизнь львенка, которого держали в кальянной
Вчера / 16:30
Губернатор Курганской области нашел национальную идею: «Нужно просто рожать как можно больше детей»
Вчера / 15:38
7-летняя челябинка выиграла соревнования и получила кроссовки 47-го размера
Вчера / 14:31
Товары для квадроберов стали покупать в 49 раз чаще
Вчера / 13:47
Снуп Догг считает, что современные музыканты разучились семплировать
Вчера / 13:43
«Эти придурки уже не люди»: вышел трейлер «Монстров-коммандос»
Вчера / 12:47
Маск пообещал каждый день раздавать по 1 млн долларов сторонникам Трампа, которые подпишут петицию
Вчера / 11:48
One Direction побила собственный рекорд по прослушиваниям за один день после смерти Лиама Пейна
Вчера / 10:37
Instagram* блокирует запрос «Адам Драйвер Мегалополис» из‑за сцен насилия над детьми
Вчера / 09:15
Аэропорт Новой Зеландии ограничил время на обнимания
19 октября / 20:58
«Пора встретить гостя»: вышел отрезок «Лазаря» от режиссеров «Джона Уика» и «Ковбоя Бибопа»
19 октября / 20:08
«Ваша бизнес-модель *****»: Дэниел Крейг был зол на Netflix из‑за короткого проката «Достать ножи-2»
19 октября / 19:22
Звезда «Пацанов» Джек Куэйд против голых сцен: «У моей задницы слишком много экранного времени»
19 октября / 18:07
Художники и искусствоведы призвали Третьякову не закрывать отдел новейших течений
19 октября / 16:41
LEGO представила набор, посвященный «Людям Икс»
19 октября / 15:22
Умер автор «Стенфордского тюремного эксперимента» Филип Зимбардо
19 октября / 15:12
В Петербурге около 300 домов остались без света
19 октября / 14:54
«Она делала меня таким счастливым»: Эндрю Гарфилд рассказал о переживаниях после смерти мамы

Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 года колонии за фейки

Сегодня в 15:20
Фото: Okras/Wikimedia Commons

Суд в Москве заочно приговорил продюсера и экс-главу «СТС Медиа» Александра Роднянского* к 8,5 года исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Его признали виновным по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК РФ о распространении фейков о ВС России. Продюсера также объявили в международный розыск. Сейчас он находится за пределами страны.

Еще суд запретил Роднянскому четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей. Мера пресечения начнет действовать с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

По версии следствия, Роднянский в 2022 году в соцсетях распространил ложные сведения о действиях российских войск в ходе военной операции на территории Украины.

* Александр Роднянский внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами