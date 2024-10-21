Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 года колонии за фейки

Суд в Москве заочно приговорил продюсера и экс-главу «СТС Медиа» Александра Роднянского* к 8,5 года исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Его признали виновным по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК РФ о распространении фейков о ВС России. Продюсера также объявили в международный розыск. Сейчас он находится за пределами страны.

Еще суд запретил Роднянскому четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей. Мера пресечения начнет действовать с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

По версии следствия, Роднянский в 2022 году в соцсетях распространил ложные сведения о действиях российских войск в ходе военной операции на территории Украины.