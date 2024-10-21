Канадец выгулял одновременно 38 собак и установил рекорд

Канадец Митчелл Руди установил рекорд по количеству собак, выгуливаемых одним человеком. Он одновременно держал на поводках 38 псов, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Для установления рекорда человеку необходимо пройти с питомцами не менее 1 километра, держа их на поводках. Прогулка была организована недалеко от южнокорейского города Кимпхо.

По словам Митчелла, некоторые из собак были спасены из питомников по разведению щенков, другие — с ферм по заготовке мяса. В организации мероприятия помогли благотворительная инициатива BONK из Канады, в которой состоит Руди, и служба спасения собак «K9» (KK9R) из Южной Кореи. Последняя забрала собак, участвовавших в прогулке, чтобы найти им хозяев.

Рекордсмен отметил, что изначально идея возникла из‑за желания за короткое время пристроить как можно больше собак. «Это замечательные животные, они заслуживают хорошего дома, им просто нужно немного любви», ― поделился он.

Предыдущий рекорд был установлен в сентябре этого года, и тоже в Южной Корее. Тогда в городе Квесан на прогулку вывели одновременно 36 собак.