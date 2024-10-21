Аэропорты в РФ предложили пассажирам самим сдавать багаж

Международная ассоциация аэропортов (МАА) предложила властям нормативно закрепить возможность для пассажиров самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в аэропортах. Идея поступила министру транспорта РФ Роману Старовойту, передают «Ведомости» со ссылкой на письмо.

МАА напомнила, что аэропорты уже прорабатывают возможность установить в терминалах автоматизированные системы регистрации багажа с электронной багажной биркой, которую хотят приравнять к бумажной. Самостоятельно багаж смогут оформлять пассажиры, которые прошли онлайн-регистрацию.

Минтрансу РФ предложили внести изменения в федеральные авиационные правила, в том числе в общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования по их обслуживанию. Представитель холдинга «Аэропорты регионов» отметил, что в случае их принятия бумажные бирки больше не понадобятся.