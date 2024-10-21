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Стартовали съемки продолжения «Открытого брака» с новыми актерами

Сегодня в 13:10
Фото: пресс-служба Okko

Okko объявил о старте съемок второго сезона драмеди «Открытый брак» с новым актерами. В продолжении снимутся Павел Деревянко, Юлия Александрова, Равшана Куркова и Екатерина Вилкова.

В следующем сезоне авторы «Открытого брака» покажут новую историю, превращая сериал в антологию семейной жизни. По сюжету новые главные герои окажутся в той же ситуации, что и предыдущие: Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга — последний изменил жене с ее лучшей подругой Василисой (Равшана Куркова), и та забеременела. Однако вместо экспериментов и примирения участники перипетии создают чат под названием «Открытая семья» и выясняют отношения там.

Создатели «Открытого брака» подчеркивают, что зрители первого сезона смогут узнать, как могли бы развиваться отношения главных героев, если бы они отказались от свободных отношений, и к чему бы они привели.

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«В этот раз мы хотим понаблюдать за семейной парой, где муж и жена, узнав об измене друг друга, ведут себя совсем иначе, нежели герои первого сезона. Мы снова пытаемся найти ответы на вопросы: можно ли простить предательство? нужно ли пытаться изменить партнера, или нужно меняться самому? стоит ли входить в одну реку дважды? И, конечно, что такое на самом деле любовь?» — рассказала сценаристка и режиссер второго сезона Анна Курбатова.

Съемки шоу из восьми серий проходят в Петербурге. Производством занимаются продюсерская компания «Марс Медиа» и компания Smart Film, а премьера состоится в онлайн-кинотеатре Okko.

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