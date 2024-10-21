Китайский профессор предложил решить демографические проблемы «импортом невест» из России

Проблему миллионов «лишних мужчин» в Китае может решить «импорт невест», в том числе из России, считает доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа.

По данным китайской переписи населения 2020 года, количество мужчин в стране превысило число женщин на 34,9 млн. Всему виной десятилетия политики «одна семья ― один ребенок».

По словам Дин Чанфа, миллионы мужчин в сельской местности КНР не могут найти жен из‑за дороговизны жилья и автомобилей, а также большой суммы выкупа за невесту (сейчас она составляет от 500 до 600 тыс. юаней, что по нынешнему курсу ― 6,7–8,1 млн рублей).

Для решения проблемы профессор предложил содействовать международным бракам и «ввозу иностранных невест». Китайские мужчины, по его мнению, могли бы рассмотреть возможность женитьбы на женщинах из таких стран, как Россия, Камбоджа, Вьетнам и Пакистан.

Как отмечает South China Morning Post, высказывания Дин Чанфа вызвали неоднозначную реакцию в интернете. Многие женщины утверждали, что «импорт невест» сродни торговле людьми, а языковые барьеры могут привести к семейным конфликтам. При этом многие мужчины, пишет издание, поддержали идею, заявив, что у иностранных невест более низкие ожидания: они якобы не требуют домов, машин и дорогого выкупа за невесту, а также считаются трудолюбивыми и добродетельными.

SCMP приводит один из комментариев: «Открытие международных браков — это как выход Tesla на китайский рынок. Это вызывает конкуренцию, улучшает качество и снижает цены для потребителей».