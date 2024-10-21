Объем госзакупок айфонов за год вырос в четыре раза. Хотя для некоторых госслужащих они запрещены

За девять месяцев 2024 года суммарный объем госзакупок айфонов вырос в четыре раза по сравнению с 2023-м. В этом году на них потратили 6,8 млн рублей, в прошлом — 1,6 млн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на площадку торгов «Тендерплан».

На закупку айфонов больше всех потратила компания «Теплоэнерго» из Петербурга — более 3 млн рублей. Смартфоны Apple также приобрели телекомпания «Югра», технопарк «ИТ-парк», «Аэроэкспресс» и Государственный Кремлевский дворец.

Нередко в госзакупках айфонов отмечалось, что заказчик не может соблюсти «запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств», рассказал собеседник из «Тендерплана». В одной из закупок указывалось, что iPhone 13 нужен из‑за программы Voice Over, которая создает озвучку для незрячих и слабовидящих людей при пользовании смартфоном.

Однако лидерами госзакупок стали модели Samsung — на них потратили 41,3 млн рублей, что в пять раз больше 2023 года. Не менее популярны у государственных структур Realme (16,2 млн рублей) и Xiaomi (10,9 млн).