Брайан Крэнстон вернулся в образ Уолтера Уайта

Брайан Крэнстон снялся в рекламе сбора мусора, заказанной властями американского штата Нью-Мексико. Для этого актер вернулся к культовой роли Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие».
Видео появилось под названием «Breaking Bad Habits» («Боремся с плохими привычками»). В нем Уайт катит бочку по пустыне под палящим солнцем, повторяя сцену из сериала. Однако катит он бочку, чтобы собрать разбросанный мусор и предупредить: «Держите свой мусор подальше от моей территории».
Примечательно, что среди мусора Уайт находит брюки цвета хаки. В самом первом эпизоде «Во все тяжкие» герой теряет такие же брюки, когда спешно уезжает на фургоне. Их же можно заметить в предпоследнем эпизоде финального сезона, когда Уайт катит бочку с деньгами.
Роликом поделился губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан Гришэм. На производство было потрачено 3 млн долларов, социальная реклама также появится на билбордах. Автор «Во все тяжкие» Винс Гиллиган заявил, что Уайт был бы против засорения улиц.
Съемки «Во все тяжкие» проходили в Нью-Мексико и привлекли в штат еще больше туристов. В 2022 году в городе Альбукерке, где происходят события сериала, поставили бронзовые статуи, изображающие главных героев шоу Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.