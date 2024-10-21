РКН заявил, что не собирается блокировать Twitch

Блокировка Twitch в России не планируется, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора. Там добавили, что РКН не ограничивает доступа к стриминговому сервису.

Недавно в России заблокировали Discord. Перед этим Роскомнадзор внес 14 страниц, связанных с Discord, в реестр запрещенных, соцсеть оштрафовали на 3,5 млн рублей за неудаление неразрешенной информации.

Всего в первом полугодии владельцы TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram были оштрафованы в России на 7,7 млн рублей за то, что они не отслеживают распространения запрещенного контента на своих площадках. За неразмещение сведений, предусмотренных законом, этим же соцсетям было назначено 4,75 млн рублей штрафов, сообщали в пресс-службе Роскомнадзора.