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Из‑за дефицита кадров спрос ретейлеров и общепита на несовершеннолетних работников вырос в два раза

Сегодня в 09:58
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Дефицит кадров способствовал двукратному росту спроса на сотрудников в возрасте от 16 до 18 лет в ретейле и общепите, сообщает «Коммерсант». Предложений в общепите для кандидатов от 16 лет за год стало больше на 117%.

Так, в период с июля по сентябрь число открытых вакансий фасовщика для людей от 16 до 18 лет выросло в три раза за год, менеджера по работе с клиентами — в 2,5 раза, продавца — вдвое, менеджера по продажам — на 93%, работника торгового зала — на 90%, передает газета данные «Авито Работы».

Собеседники «Коммерсанта» из сетей «Магнит», X5 Group («Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»), «Теремок», Tanuki Family, «Якитория» и одежной сети Baon подтвердили тенденцию, которая усиливается в период летних каникул. Аналитики подсчитали, что в общепите недостает около 30 тыс. работников.

Как пишет газета, раньше наем несовершеннолетних не был таким распространенным, поскольку их рассматривали как краткосрочный персонал, из‑за которого растут операционные расходы. Вдобавок ко всему, поделился управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов, работники до 18 лет могут быть необязательными: «[Они] могут позволить себе не работать, из‑за этого они могут внезапно уволиться или не выйти на смену».

Дефицит кадров также сделал более востребованными соискателей старше 55 лет. Однако их зарплаты могут отличаться от среднерыночных: продавцам 16–18 лет обещают в среднем 20 тыс. рублей в месяц, бариста — 25,4 тыс., хотя по рынку им платят 47,9 тыс. рублей и 47,5 тыс. в месяц соответственно.

В августе 2024 года уровень безработицы в России составил 2,4% — это исторический минимум с 1991 года, следует из данных Росстата. В апреле Центробанк сообщал, что в 70% российских компаний не хватает сотрудников. В июне отрасль здравоохранения отчиталась о нехватке 63 тыс. медработников, в августе стало известно об остром дефиците таксистов.

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