Понасенкова* признали иноагентом из‑за метафор о превосходстве Европы

Одной из причин включения Евгения Понасенкова* в реестр иноагентов стали ролики, записанные им в Италии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В них говорится, что итальянские видео блогера и публициста несут главную идею ― «превосходство европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем». Этой цели, по мнению суда, Понасенков добивался «путем всевозможных аллегорий, метафор и образов».

Помимо этого, блогер в своих роликах призывал к равнению России на государственное устройство стран Евросоюза и ставил под сомнение «легитимность и авторитет национальных лидеров России», сказано в судебных материалах.

Всего речь идет более чем о 30 видео Понасенкова, записанных в Италии с 15 марта 2022 года по 14 марта 2023-го, как считает суд, «под иностранным влиянием». В ответном иске к Минюсту публицист указал, что не получал в этот период никаких денег из‑за границы или другой иностранной помощи, и попросил исключить его из реестра иноагентов.

Минюст внес Понасенкова в список иностранных агентов 1 апреля 2022 года, а в июне того же года в реестр попало его ООО «Первый научный». В середине апреля публицист сообщил, что уехал в Рим. Он пояснил, что это не отъезд из России, а его «обычный многолетний образ жизни».

ТАСС со ссылкой на судебное решение сообщал, что блогера объявили иноагентом в том числе из‑за получения иностранного финансирования через российское издательство «АСТ» с мая 2019 года по январь 2022-го. Еще одной причиной внесения публициста в реестр стали ссылки в его соцсетях на СМИ, признанные иноагентами.