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Россиянки пьют меньше спиртного, чем мужчины, и предпочитают вино, пиво и коктейли

Сегодня в 09:02
Фото: Rodrigo Abreu/Unsplash

Россиянки употребляют алкогольные напитки реже, чем мужчины, и предпочитают водке вино, узнал РБК у экспертов. Среди женщин доля трезвенниц составляет 53%, а трезвенников — только 43%, выяснил ВЦИОМ в начале октября.

Среди тех россиянок, которые могут выпить спиртное, самыми популярными напитками стали вино (26% против 11% мужчин) и шампанское (4% и 1%). Следом идут пиво (13%), водка и коньяк (по 5%). «Для вина женщины являются ключевыми потребителями. В ресторанах заметно, что часто выбор напитка в сторону вина складывается благодаря или по настоянию женщин», — отметила бренд-шеф-сомелье ресторана Twins Garden Светлана Ломсадзе.

Пиво, водку и коньяк чаще употребляют мужчины (25%, 19% и 9% соответственно). Если женщины и пьют крепкий алкоголь, то редко в чистом виде. Сооснователь «Брюс бара» Даниил Виннер заметил, что россиянки активно берут коктейли, в которых смешиваются джин, водка, ром и виски с тоником, колой или содовой.

Респонденты и респондентки при выборе алкоголя опираются на собственное мнение, но для последних также более важны страна и регион производства (31% против 25%). Среди вин они предпочитают игристые «Совиньон» из Мальборо, итальянский «Пино Гриджио», розовое из Прованса, немецкий рислинг, среди коктейлей — «Беллини» и «Спритц» на основе игристого, поделился директор департамента продуктового маркетинга AST Алексей Несмеянов.

При выборе вина женщины также обращают внимание на цену, в то время как мужчины «могут проигнорировать стоимость вовсе», рассказала Ломсадзе. Директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб прикинула, что около 20–25% женщин «любят экспериментировать» и нередко могут попробовать незнакомый сорт.

Что касается пива, то женщины могут выпить его в компании друзей или семьи (31%), а мужчины — для расслабления после работы (23%), рассказали в пресс-службе «Балтики». 69%, 67% и 66% респондентов предпочитают фруктовое и безалкогольное пиво, а также сидр соответственно.

В июле ученые из Канады выяснили, что умеренное употребление алкоголя все же вредит здоровью, несмотря на сложившееся мнение об обратном. Они изучили более ста исследований и поняли, что здоровье пьющих людей сравнивали с состоянием тех, чье здоровье уже было подорвано.

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