Дональд Трамп поработал кассиром «Макдоналдса»

Дональд Трамп заехал в «Макдоналдс» и поработал на кассе. Бывший президент США раздавал клиентам еду и говорил, что приготовил ее сам и что все за его счет, передает CNN.

Трамп заехал в один из ресторанов сети быстрого питания в Пенсильвании. Незадолго до этого на одной из встреч со сторонниками политик сказал: «Я ищу работу. Я всегда хотел работать в „Макдоналдсе“, но все не получалось. Я баллотируюсь против той [Камалы Харрис], которая говорила, что она это делала [работала в заведении], но это кажется совершенно фальшивой историей». Затем он обвинил соперницу по выборам во откровенной лжи.

В сети появились кадры, как Трамп меняет пиджак на фартук, а затем позирует около фритюрницы и протягивает пакет с фастфудом через окно в автокафе.

О работе в «Макдоналдсе» в молодые годы вице-президент США Камала Харрис рассказала еще во время президентской кампании Джо Байдена. Следом эта биографическая деталь стала центральным элементом ее истории происхождения из среднего класса, на которой она акцентировала внимание во время выступления перед избирателями в качестве кандидата в президенты, пишет CNN.

Трамп признавался, что на работу в «Макдоналдс», которой он «действительно хотел заниматься всю свою жизнь», он идет «просто ради развлечения». На кассе республиканец повторил, что Харрис «никогда здесь не работала», потому что она «лживая Камала», и заявил, что проработал в кафе «на 15 минут больше», чем она.

В ответ на акцию Трампа представитель предвыборного штаба Харрис Ян Сэмс заявил: «Когда Трамп в отчаянии, все, что он умеет делать, это лгать. Он не может понять, каково это — иметь летнюю подработку, ведь ему преподнесли миллионы на блюдечке с голубой каемочкой, а он все упустил».