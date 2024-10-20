Дональд Трамп поработал кассиром «Макдоналдса»

Вчера / 20:35
«Чистый мужицкий сок»: критики в восторге от «Гладиатора 2»
Вчера / 22:13
Показ автобойпика Фаррелла Уильямса в Лондоне сорвали зоозащитники
Вчера / 19:06
Цены на электронику вырастут на 10–15% до Нового года
Вчера / 18:32
В Екатеринбурге полиция пришла в клубы и переписала данные мужчин
Вчера / 17:27
Третьяковка закроет отдел новейших течений
Вчера / 16:35
В Подмосковье ветеринары спасают жизнь львенка, которого держали в кальянной
Вчера / 16:30
Губернатор Курганской области нашел национальную идею: «Нужно просто рожать как можно больше детей»
Вчера / 15:38
7-летняя челябинка выиграла соревнования и получила кроссовки 47-го размера
Вчера / 14:31
Товары для квадроберов стали покупать в 49 раз чаще
Вчера / 13:47
Снуп Догг считает, что современные музыканты разучились сэмплировать
Вчера / 13:43
«Эти придурки уже не люди»: вышел трейлер «Монстров-коммандос»
Вчера / 12:47
Маск пообещал каждый день раздавать по 1 млн долларов сторонникам Трампа, которые подпишут петицию
Вчера / 11:48
One Direction побила собственный рекорд по прослушиваниям за один день после смерти Лиама Пейна
Вчера / 10:37
Instagram* блокирует запрос «Адам Драйвер Мегалополис» из‑за сцен насилия над детьми
Вчера / 09:15
Аэропорт Новой Зеландии ограничил время на обнимания
19 октября / 20:58
«Пора встретить гостя»: вышел отрезок «Лазаря» от режиссеров «Джона Уика» и «Ковбоя Бибопа»
19 октября / 20:08
«Ваша бизнес-модель *****»: Дэниел Крейг был зол на Netflix из‑за короткого проката «Достать ножи-2»
19 октября / 19:22
Звезда «Пацанов» Джек Куэйд против голых сцен: «У моей задницы слишком много экранного времени»
19 октября / 18:07
Художники и искусствоведы призвали Третьякову не закрывать отдел новейших течений
19 октября / 16:41
LEGO представила набор, посвященный «Людям Икс»
19 октября / 15:22
Умер автор «Стенфордского тюремного эксперимента» Филип Зимбардо
19 октября / 15:12
В Петербурге около 300 домов остались без света
19 октября / 14:54
«Она делала меня таким счастливым»: Эндрю Гарфилд рассказал о переживаниях после смерти мамы
19 октября / 14:22
Анджей Сапковский рассказал, когда выйдет новая книга о Ведьмаке
19 октября / 14:17
В Челябинске зарезали рэпера Трикопюшона
19 октября / 14:01
Актеры «Очень странных дел» плакали во время читки финального эпизода сериала
19 октября / 13:28
«Так просто вы от меня не отделаетесь»: солист Jane Air Антон Лиссов покинул больницу
19 октября / 13:13
Джеймс Блант не будет менять имя. Первое место в чартах заняла Charli XCX
19 октября / 13:11
«Флибуста» продолжит работу
19 октября / 12:26
В России беременным будут вручать письма от патриарха Кирилла для борьбы с абортами
19 октября / 11:15
Том Харди заявил, что с удовольствием бы сразился с Человеком-пауком
19 октября / 10:22
В России на стадионах могут начать продавать пиво
19 октября / 09:33
Однажды Аль Пачино чуть не похитила поклонница
19 октября / 03:24
Куба полностью осталась без электричества
19 октября / 02:58
Ринго Старр анонсировал новый кантри-альбом «Look Up»

Дональд Трамп поработал кассиром «Макдоналдса»

Вчера в 22:47
Фото: Pool/Getty Images

Дональд Трамп заехал в «Макдоналдс» и поработал на кассе. Бывший президент США раздавал клиентам еду и говорил, что приготовил ее сам и что все за его счет, передает CNN.

Трамп заехал в один из ресторанов сети быстрого питания в Пенсильвании. Незадолго до этого на одной из встреч со сторонниками политик сказал: «Я ищу работу. Я всегда хотел работать в „Макдоналдсе“, но все не получалось. Я баллотируюсь против той [Камалы Харрис], которая говорила, что она это делала [работала в заведении], но это кажется совершенно фальшивой историей». Затем он обвинил соперницу по выборам во откровенной лжи.

В сети появились кадры, как Трамп меняет пиджак на фартук, а затем позирует около фритюрницы и протягивает пакет с фастфудом через окно в автокафе.

О работе в «Макдоналдсе» в молодые годы вице-президент США Камала Харрис рассказала еще во время президентской кампании Джо Байдена. Следом эта биографическая деталь стала центральным элементом ее истории происхождения из среднего класса, на которой она акцентировала внимание во время выступления перед избирателями в качестве кандидата в президенты, пишет CNN.

Трамп признавался, что на работу в «Макдоналдс», которой он «действительно хотел заниматься всю свою жизнь», он идет «просто ради развлечения». На кассе республиканец повторил, что Харрис «никогда здесь не работала», потому что она «лживая Камала», и заявил, что проработал в кафе «на 15 минут больше», чем она.

В ответ на акцию Трампа представитель предвыборного штаба Харрис Ян Сэмс заявил: «Когда Трамп в отчаянии, все, что он умеет делать, это лгать. Он не может понять, каково это — иметь летнюю подработку, ведь ему преподнесли миллионы на блюдечке с голубой каемочкой, а он все упустил».

В этот же день, 20 октября, миллиардер и спонсор кампании Трампа Илон Маск пообещал раздавать по 1 млн долларов каждый день до самих выборов сторонникам республиканца, которые подпишут онлайн-петицию в поддержку Конституции США. Первый миллион получил мужчина по имени Джон Дреер на встрече в Пенсильвании.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами