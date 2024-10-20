Показ автобойпика Фаррелла Уильямса в Лондоне сорвали зоозащитники

Показ анимационного байопика Фаррелла Уильямса о самом себе на Лондонском кинофестивале сорвали защитники прав животных. Их плакаты гласили: «Фаррелл, прекратите поддерживать убийство животных ради моды», сообщает Variety.

«Позор тебе, Фаррелл, с животных сдирают кожу заживо и подвергают пыткам», — кричал один из активистов организации PETA с балкона концертного зала. Они недовольны музыкантом на должности креативного директора мужской линейки Louis Vuitton и объявили «виновной» компанию LVMH.