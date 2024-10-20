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Показ автобойпика Фаррелла Уильямса в Лондоне сорвали зоозащитники

Вчера в 22:13
Фото: John Phillips/Getty Images

Показ анимационного байопика Фаррелла Уильямса о самом себе на Лондонском кинофестивале сорвали защитники прав животных. Их плакаты гласили: «Фаррелл, прекратите поддерживать убийство животных ради моды», сообщает Variety.

«Позор тебе, Фаррелл, с животных сдирают кожу заживо и подвергают пыткам», — кричал один из активистов организации PETA с балкона концертного зала. Они недовольны музыкантом на должности креативного директора мужской линейки Louis Vuitton и объявили «виновной» компанию LVMH.

Уильямс, заболевший ларингитом, негромко им ответил: «Бог благословит вас. Изменения, которые мы хотим видеть, не произойдут в одночасье».

В конце декабря 2023 года Уильямс уже подвергался критике зоозащитников после появления на Парижской неделе моды с сумкой из крокодиловой кожи по собственному дизайну и задумке. Создателя сумки за 1 млн долларов пригласили на крокодиловую ферму.

Автобиографический фильм Уильямса, главных героев в котором исполнят фигурки LEGO, называется «Piece by Piece». Он не был заинтересован в создании «традиционного фильма о своей жизни», поэтому решил «дать волю воображению зрителей».

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