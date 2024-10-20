«Чистый мужицкий сок»: критики в восторге от «Гладиатора 2»

В пятницу киножурналистам показали сиквел «Гладиатора» Ридли Скотта. Первые отзывы вышли более чем восхищенными.
В мировой прокат картина попадет лишь 22 ноября. К тому моменту появятся и развернутые рецензии критиков.
Сюжет продолжения картины 2000 года почти не связан с оригиналом. В его центре находится Луций, племянник императора Коммода из первой части. Неудавшийся наследник Рима сначала становится рабом, в новом качестве возвращается в столицу и выходит на арену Колизея. В пути его ведет жажда мести и желание вернуть себе трон, а римлянам — былую славу и процветание.
В главных ролях появятся Пол Мескал, Педро Паскаль и Дензел Вашингтон. Ридли Скотт вернулся в режиссерское кресло.
«„Гладиатор 2“ представляет собой настоящий пир и эпических экшн-сюжетов и восхитительно жестокого коварства. Герой Пола Мескала стильно перекликается с оригиналом и сверкает в главной роли, а Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн и Фред Хехингер сражают наповал»
Саймон Томпсон
журналист и продюсер
«„Гладиатор 2“ по-настоящему эпичен, это лучший фильм Ридли Скотта за последние годы. Пол Мескал отлично встроился в боевик и не потерял своей инди-натуры, достойный наследник Хоакина Феникса. Дензел Вашингтон наслаждается каждой репликой и костюмом, нисколько не переигрывая».
Эрик Андерсон
Создатель Awards Watch
«Это лучший фильм Ридли Скотта со времен „Марсианина“. Масштабный, кровавый и крутой боевик, который развивает успех оригинала. Фильм полон красивых декораций и эпических сражений.
Пол Мескал блистает. Дензел Вашингтон приковывает к себе внимание и явно наслаждается происходящим. Стоит выделить и Джозефа Куинна. Хотелось бы больше видеть его и Педро Паскаля, который тоже великолепен, но появляется всего на 15-20 минут».
Пол Мескал блистает. Дензел Вашингтон приковывает к себе внимание и явно наслаждается происходящим. Стоит выделить и Джозефа Куинна. Хотелось бы больше видеть его и Педро Паскаля, который тоже великолепен, но появляется всего на 15-20 минут».
Скотт Мензел
Кино- и телекритик, участник жюри премий кинокритиков и BAFTA
«„Гладиатор 2“ просто потрясающий фильм. Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Джозеф Куинн и Фред Хехингер блистают. Это достойное продолжение, и Ридли Скотт привносит дух оригинала, но сиквел по-своему уникален».
CineMovie TV
«„Гладиатор 2“ не затмит оригинал, но это все еще чертовски хороший сиквел с большими ставками, крепким сюжетом и отличной игрой актеров. Я получил огромное удовольствие от фильма, и, вероятно, большинство зрителей тоже, но ему немного не хватает эмоций. Все очень просто и поверхностно».
Джермейн Луссье
Репортер Gizmodo
«Ридли Скотт вернулся в Колизей и доказал всему миру, что ВСЕ ЕЩЕ МОЖЕТ. Просто в восторге от „Гладиатора 2“. Эпическая шекспировская история о надежде, тщетности и силе внутри рушащейся системы. Дензелу уже можно вручать премию за лучшую роль второго плана. Вот это кино!»
Гриффин Шиллер
Журналист, ведущий канала Filmspeak
«„Гладиатору 2“ не хватает сосредосточенности и эмоциональности оригинала, и Мескал здесь не так очарователен, как Кроу в оригинале. Тем не менее, фильм переполнен запоминающимся экшеном, а Дензел крадет внимание перформансом, который наверняка станет культовым».
Уилл Мавити
Редактор Next Big Picture
«Эпический шедевр. Эмоциональный фильм с масштабным, завораживающим экшеном. Лучший фильм Ридли Скотта. Пол и Педро делают свое дело. Нет ничего лучше, чем когда этих двоих спускают с цепи. Чистый мужицкий сок. Натуралистичное, дерзкое и смелое кино. Размашистая, возбуждающая сага держит в напряжении до самого конца».
The Atom Review
«Вы будете в восторге. „Гладиатор 2“ — это потрясающий, внушающий благоговение и полный экшена фильм! Сэр Ридли доказывает, что лучше него никто другой не может снимать эпики! Вам нужно увидеть это на самой большой арене!
Пол Мескал, Дензел и Педро Паскаль восхитительны. Конни Нильсен просто класс. Но, честно, Джозеф Куинн превосходит их всех».
Пол Мескал, Дензел и Педро Паскаль восхитительны. Конни Нильсен просто класс. Но, честно, Джозеф Куинн превосходит их всех».
The Nerds Of Color
Нет слов, чтобы описать, насколько это эпично. Это величайший фильм Ридли Скотта. Какая постановка, сколько крови!!! и невероятная игра делают его одним из лучших фильмов года. Офигенно невероятно.
Кензи Вануну
Создательница Offscreen Central
«„Гладиатор 2“ получился, потому что Ридли Скотт отвел душу и вложил ее в боевик. Великолепное зрелище с напряженным пульсом. Жду не дождусь выхода в кинотеатрах».
Мэттью Косс
Редактор Awards Focus
«„Гладиатор 2“ — этот то самое крупномасштабное кинематографическое совершенство, доступное только Ридли Скотту. Каждая деталь в нем на своем месте. В фильме ощущается влияние „Топ Ган: Мэверик“ — они похожим образом напоминают о прошлом и привносят нечто свое. Смелая, мускулистая режиссура от легендарного таланта»
Дрю Тейлор
Критик The Wrap
«„Гладиатор 2“ может стать для меня лучшим фильмом года. Не хочу преувеличивать, но у меня нет слов, чтобы выразить, насколько он хорош. БЕГИТЕ в кино».
Шанелль Дженай
Автор The Root и Variety