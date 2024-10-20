«Чистый мужицкий сок»: критики в восторге от «Гладиатора 2»

«„Гладиатор 2“ не затмит оригинал, но это все еще чертовски хороший сиквел с большими ставками, крепким сюжетом и отличной игрой актеров. Я получил огромное удовольствие от фильма, и, вероятно, большинство зрителей тоже, но ему немного не хватает эмоций. Все очень просто и поверхностно».

Джермейн Луссье Репортер Gizmodo