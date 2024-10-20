Цены на электронику вырастут на 10–15% до Нового года

Стоимость смартфонов, ноутбуков и другой электроники вырастет на 10–15% еще до Нового года. Об этом участники рынка рассказали «Известиям».

По информации собеседника издания в одном из импортеров, дистрибьюторы уже закупили первые партии по повышенным ценам, их доставка запланирована к началу предновогодних распродаж.

Подорожание он объяснил ростом курса валют, которыми расплачиваются импортеры с иностранными поставщиками, общемировым ростом цен на комплектующие, а также отказом иностранных банков от платежей из России и усложнением логистических цепочек.

Те же причины перечислил коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов: «Видим, что рост есть. Многие производители электроники и бытовой техники уже объявили о повышении цен до 15%. Также накладывается подорожание запчастей. Мы предполагаем, что цены будут увеличиваться абсолютно на все. От телефонов и ноутбуков до бытовой техники».

По данным компании «Марвел-Дистрибуция», партии с новыми ценами появятся в рознице во второй половине ноября. Ее представители посоветовали покупателям не медлить с приобретением новых гаджетов.