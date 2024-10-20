В Екатеринбурге полиция пришла в клубы и переписала данные мужчин

В Екатеринбурге минувшей ночью полиция приехала в клубы Duty Free и Chili. В МВД акции назвали профилактическими. Об этом пишут E1.ru и 66.ru .

По словам очевидца, в Duty Free около трех часов ночи приехали мужчины в камуфляже и без опознавательных знаков, позже появилась полиция и начала фотографировать документы.

«Девушек выпускали без проблем, мужчин начали собирать и требовали предоставить документы. В районе 4:00 начали выпускать», — рассказал он.

Другой посетитель назвал действия силовиков в балаклавах агрессивными, они расталкивали других гостей и лишь создавали беспорядок.

«На моих глазах людей закручивали, выводили из зала. Что именно было причиной — непонятно. Больше всего возмущала неорганизованность людей в масках, приходилось самим создавать проходы для девушек и организованные очереди», — вспомнил он.