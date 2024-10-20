В Екатеринбурге полиция пришла в клубы и переписала данные мужчин

В Екатеринбурге минувшей ночью полиция приехала в клубы Duty Free и Chili. В МВД акции назвали профилактическими. Об этом пишут E1.ru и 66.ru.
По словам очевидца, в Duty Free около трех часов ночи приехали мужчины в камуфляже и без опознавательных знаков, позже появилась полиция и начала фотографировать документы.
«Девушек выпускали без проблем, мужчин начали собирать и требовали предоставить документы. В районе 4:00 начали выпускать», — рассказал он.
Другой посетитель назвал действия силовиков в балаклавах агрессивными, они расталкивали других гостей и лишь создавали беспорядок.
«На моих глазах людей закручивали, выводили из зала. Что именно было причиной — непонятно. Больше всего возмущала неорганизованность людей в масках, приходилось самим создавать проходы для девушек и организованные очереди», — вспомнил он.
Свидетель отметил, что из‑за возникшего столпотворения одна девушка потеряла сознание: «У выхода собралась толпа, было душно, одной девушке стало плохо, и она упала в обморок. Еле заставили людей в масках вывести ее на свежий воздух».
В управлении МВД рейд назвали плановым, «его итоги не подведены», а пострадавшим от некорректных действий предложили обратиться в полицию или прокуратуру.
«В данных местах проводились плановые профилактические мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка, а также выявление и пресечение преступлений и правонарушений. Если чьи‑то права были нарушены, он может обратиться либо в полицию, либо в надзирающие органы», — сообщили «Подъему» в пресс-службе.
В сентябре «дружинники» со стрельбой сорвали вечеринку в заброшенном здании, куда ранее силовики приехали и разогнали выставку современного искусства.
По словам гостей, люди в униформе и балаклавах положили их лицом в пол, выстрелили в воздух из пистолета и угрожали, а одного из посетителей избили.
В мае полиция ворвалась на закрытую БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом. Ее организатора обвинили в оскорблении чувств верующих.
В феврале аналогичный рейд случился на другой БДСМ-вечеринке. Очевидцы рассказывали, что там «устроили перепись населения».