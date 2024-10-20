Третьяковка закроет отдел новейших течений

Третьяковская галерея подтвердила закрытие отдела новейших течений. Об этом говорится в посте в телеграм-канале музея.
Новейшие течения объединят с отделом искусства второй половины ХХ — ХХI веков, его сотрудники продолжат «заниматься изучением актуальных практик современного искусства» внутри нового структурного подразделения. Изменения структуры Третьяковки названы «плановыми».
«Третьяковская галерея, безусловно, продолжит заниматься современным искусством как в выставочной практике, так и в сфере комплектования фондов», — отмечено в тексте.
Представители галереи выразили заинтересованность в продвижении и популяризации современного искусства, их учреждение «находится в поисках новых импульсов для культурного обмена, активно привлекая молодых художников».
Как объясняла искусствовед и журналистка Ксения Коробейникова, два отдела ранее выполняли разные задачи и занимались разными сферами.
«Сливают два совершенно разных отдела — один занимается искусством второй половины XX века или искусством СССР, а отдел новейших течений изучает век XXI. Это искусство двух разных стран со своими эстетическими и идеологическими принципами», — подчеркнула она.
По мнению обозревательницы, «это ошибка, которая будет дорого стоить».
«Она ставит крест на миссии Павла Третьякова по развитию и показу современного национального искусства. Даст неправильный сигнал арт-деятелям всей страны», — считает Коробейникова.
Против закрытия отдела выступили художники и искусствоведы, в частности, бывший руководитель отдела Андрей Ерофеев. Он опубликовал открытое письмо с призывом сохранить отдел новейших течений в прежнем виде.