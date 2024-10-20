Третьяковка закроет отдел новейших течений

Третьяковская галерея подтвердила закрытие отдела новейших течений. Об этом говорится в посте в телеграм-канале музея.

Новейшие течения объединят с отделом искусства второй половины ХХ — ХХI веков, его сотрудники продолжат «заниматься изучением актуальных практик современного искусства» внутри нового структурного подразделения. Изменения структуры Третьяковки названы «плановыми».

«Третьяковская галерея, безусловно, продолжит заниматься современным искусством как в выставочной практике, так и в сфере комплектования фондов», — отмечено в тексте.