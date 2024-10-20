В Подмосковье ветеринары спасают жизнь львенка, которого держали в кальянной

В Подмосковье ветеринары пытаются спасти жизнь четырехмесячного львенка, которого забрали у владельца кальянной в Грозном в середине октября. Животное находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает Baza.
Во время обследования львенка выяснилось, что его вес составляет всего 4,2 килограмма при норме 15-20. Животное отказывалось есть мясо и употребляло пищу через шприц. Владелец кальянной кормил того с самого рождения детской кашей на коровьем молоке, что опасно и вредно.
У львенка сломаны передние лапы, почти отсутствует зрение и есть проблемы с почками и анемия. Он находится в московском парке львов «Земля прайда», куда его передали волонтеры.
Львенку перелили кровь другого сородича, взрослого Зевса, когда‑то так же спасенного, но «ценное время упущено». «Очень уж он слаб, и не факт, что организм найдет силы продолжать бороться», — с грустью сообщают ветеринары.
В 2018 году другого львенка обнаружили в кальянной на севере Москвы. Его использовали для фотографирования с посетителями, животное свободно перемещалось по заведению.