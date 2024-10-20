В Подмосковье ветеринары спасают жизнь львенка, которого держали в кальянной

В Подмосковье ветеринары пытаются спасти жизнь четырехмесячного львенка, которого забрали у владельца кальянной в Грозном в середине октября. Животное находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает Baza.

Во время обследования львенка выяснилось, что его вес составляет всего 4,2 килограмма при норме 15-20. Животное отказывалось есть мясо и употребляло пищу через шприц. Владелец кальянной кормил того с самого рождения детской кашей на коровьем молоке, что опасно и вредно.