Губернатор Курганской области нашел национальную идею: «Нужно просто рожать как можно больше детей»

Губернатор Курганской области считает сторонников чайлдфри сатанистами, а необходимость рожать — национальной идеей России. Это следует из поста Вадима Шумкова в телеграм-канале.

По его мнению, в общественной повестке «давно искусственно педалируются попытки нормализовать смешение и замещение гендерных ролей мужчин и женщин, так называемый „чайлдфри“ и т. д.». Эти идеи продвигаются как «некая форма продвинутости, избранности, победы над косностью и унылой ортодоксальностью», заметил глава региона.

«Вместе с тем в замысле Божием было создать мужчину мужчиной, а женщину женщиной, ничего при этом не перепутав. Наделив их способностью к продолжению рода. Потому любая попытка „покачать“ эту тему, равно как и всякое отступление от сути замысла, является не проявлением некоей свободы, но открытым конфликтом с Богом», — напомнил Шумков.

«Давно известно, кто именно провоцирует восстание против Бога и чем неизбежно заканчивается такой конфликт», — добавил губернатор и завершил пост хештегом «Обыкновенный сатанизм».

Также Шумков оставил постскриптум, в котором кратко объяснил национальную идею страны.