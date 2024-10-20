Губернатор Курганской области нашел национальную идею: «Нужно просто рожать как можно больше детей»

Губернатор Курганской области считает сторонников чайлдфри сатанистами, а необходимость рожать — национальной идеей России. Это следует из поста Вадима Шумкова в телеграм-канале.
По его мнению, в общественной повестке «давно искусственно педалируются попытки нормализовать смешение и замещение гендерных ролей мужчин и женщин, так называемый „чайлдфри“ и т. д.». Эти идеи продвигаются как «некая форма продвинутости, избранности, победы над косностью и унылой ортодоксальностью», заметил глава региона.
«Вместе с тем в замысле Божием было создать мужчину мужчиной, а женщину женщиной, ничего при этом не перепутав. Наделив их способностью к продолжению рода. Потому любая попытка „покачать“ эту тему, равно как и всякое отступление от сути замысла, является не проявлением некоей свободы, но открытым конфликтом с Богом», — напомнил Шумков.
«Давно известно, кто именно провоцирует восстание против Бога и чем неизбежно заканчивается такой конфликт», — добавил губернатор и завершил пост хештегом «Обыкновенный сатанизм».
Также Шумков оставил постскриптум, в котором кратко объяснил национальную идею страны.
«Всю национальную идею, поисками которой занимаются множество больших умов, для нашей огромной страны можно свести к паре фраз: „Нужно просто рожать как можно больше детей и как можно лучше их воспитывать. Остальное они сделают сами“», — уверен чиновник.