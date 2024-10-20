Снуп Догг считает, что современные музыканты разучились сэмплировать

Снуп Доггу кажется, что большая часть современной музыки звучит одинаково — и у этого есть причина. Рэпер пришел на шоу Стивена А.Смита вместе с Dr. Dre, чтобы поговорить о музыке.

По мнению Догга, многие артисты используют одни и те же компьютеры и программное обеспечение, поэтому они звучат одинаково. «Большинство хитовых записей созданы на сэмпле. Вы берете чью-то музыку, которая была хитом, и переделываете ее, а теперь они [новые битмейкеры] ее портят», — сказал он.

Dr. Dre напомнил коллеге, что это явление не ново, и «они ведь делали так же». «[Я считаю, что] не то чтобы они [современные авторы] делают это лучше. Мы дополняли сэмпл, который использовали. Если мы брали сэмпл у кого‑то, мы не делали запись обесцененной, потому что вы зарабатываете больше денег и изначально привлекаете больше внимания», — сказал рэппер.