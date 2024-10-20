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7-летняя челябинка выиграла соревнования и получила кроссовки 47-го размера

Сегодня в 15:38
Фото: «Осторожно, новости»

В Челябинске «Движение первых» наградило 7-летнюю девочку кроссовками 47 размера за победу на спортивном фестивале. Об этом родители рассказали «Осторожно, новости».

Местное отделение движения прислало многодетной семье тренера по плаванию Елены приглашение на фестиваль «Семейная команда» в манеже Уральского государственного университета физической культуры.

«Наша дочь Арина активно участвовала, она молодец. И в итоге получила подарки. Внимание: три пары кед 47-го размера и по паре кед — 44 и 45 размеров соответственно. Вы не ошиблись: 47-го, 45 и 44 размеров. Ребенку 7 лет», — огорчилась мама девочки и отметила, что награда довела дочку до слез.

Она предположила, что кто‑то из спонсоров скидывал неликвид или организаторы не захотели подумать о том, какие подарки будут вручать детям.

По словам Елены, отец обратился к «Движению первых» и обратил их внимание на слишком большую обувь для ребенка, но был «направлен на все четыре стороны».

«И вот потом государство получает граждан, которые органически не верят ему. И сами даже не могут объяснить порой почему. А вот потому, что когда‑то кто‑то не сделал свою работу хорошо, а сделал для галочки. А у кого‑то на всю жизнь осталось чувство, что везде обман», — отметила мать девочки.

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В разговоре с «Подъемом» глава регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова назвала эту информацию о больших кроссовках недостоверной и заверила, что проблему уже решили.

«На сегодняшний момент просто он уже решен, родители претензий никаких не имеют, с ними связались. С родителями у нас есть полноценные договоренности в отношении данной ситуации», — сказала руководительница организации.

Она не стала уточнять, какое решение было найдено с родителями: «Этот вопрос мы вместе с родителями решили таким образом, который сейчас всех устроил».

Говоря о том, как большая обувь попала к девочке, Буравова назвала информацию недостоверной: «Тут нужно углубляться в ситуацию. Это не все так, как было написано. Данная информация, которая была подана, она не достоверна».

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