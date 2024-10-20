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Товары для квадроберов стали покупать в 49 раз чаще

Сегодня в 14:31
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»

Число покупок товаров для квадробинга на Wildberries выросло в 49 раз. Об этом в пресс-службе маркетплейса сообщили «Ведомостям».

По информации площадки, продажи выросли на 4800% в штуках и на 4700% в объеме, отдельно в Москве рост составил 4200% и 4400% соответственно. Представитель WB объяснил впечатляющие цифры эффектом низкой базы прошлого года, когда спрос на такие товары был точечным, а сейчас приобрел более массовый характер.

По его словам, первый товар со словами «квадробинг/квадробика», «карнавальная маска» был продан 2 января 2022 года, но активно число таких айтемов стало расти в мае 2024 года.

Как подсчитали в сервисе аналитики маркетплейсов MPGO, сейчас на Wildberries представлены 1218 товаров с упоминанием «квадроберов» и 14 905 с упоминанием «квадробики». Чаще всего это «карнавальные костюмы», аксессуары, перчатки, митенки, гетры и ободки. По другим маркетплейсам таких данных нет.

По оценке аналитиков, самыми продаваемыми стали перчатки, наборы для квадробики и маски, а еще «парфюм по квадробике». Кроме того, пользователи часто ищут корм для квадроберов, но администрация маркетплейса снимает его с витрины, если у продавца нет «соответствующих документов».

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Как СМИ, депутаты и РПЦ превратили квадроберов в козлов отпущения: полная хронология

О корме для квадроберов СМИ рассказали в начале октября. Его производят в Перми, доставляют из Татарстана и продают почти за 1000 рублей.

Почти 75% россиян считают увлечение детей квадробикой поводом для беспокойства, следует из опроса ВЦИОМ. 83% опрошенных поддержали бы ограничение или полный запрет субкультуры.

Каждый второй посчитал бы встречу с квадробером неприятным инцидентом.

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