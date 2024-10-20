«Эти придурки уже не люди»: вышел трейлер «Монстров-коммандос»

Стриминговый сервис Max показал первый трейлер мультсериала «Монстры-коммандос». Релиз первого шоу в обновленной киновселенной DC случится 5 декабря.
В центре сюжета окажется новый отряд самоубийц Аманды Уоллер, составленный уже не из людей, а из других удивительных существ. В команду под руководством Рика Флага-старшего (его сын возглавлял Отряд самоубийц) попали ученая-амфибия Нина, военный робот-андроид времен Второй мировой, Эрик Франкенштейн и его невеста, радиоактивный ученый Доктор Фосфор, а также Выдра (знакомая по «Отряду самоубийц» Джеймса Ганна).
Вместе такой разношерстной команде предстоит освободить принцессу Илиану Ростович из рук злой волшебницы Цирцеи.
Трейлер не только представляет завязку сюжета и знакомит с персонажами, но и демонстрирует повышенную жестокость, на которую способны вырвавшиеся на свободу заключенные тюрьмы для суперпреступников.
К своей роли вернется Виола Дэвис, Фрэнк Грилло озвучил Флэга-старшего (он также появится в этом образе в продолжении «Миротворца»). Монстра Франкенштейна играет Дэвид Харбор, принцесса Илиана говорит голосом Марии Бакаловой, а Доктор Фосфор — Алана Тьюдика.