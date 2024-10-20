«Эти придурки уже не люди»: вышел трейлер «Монстров-коммандос»

В центре сюжета окажется новый отряд самоубийц Аманды Уоллер, составленный уже не из людей, а из других удивительных существ. В команду под руководством Рика Флага-старшего (его сын возглавлял Отряд самоубийц) попали ученая-амфибия Нина, военный робот-андроид времен Второй мировой, Эрик Франкенштейн и его невеста, радиоактивный ученый Доктор Фосфор, а также Выдра (знакомая по «Отряду самоубийц» Джеймса Ганна).