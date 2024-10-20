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Маск пообещал каждый день раздавать по 1 млн долларов сторонникам Трампа, которые подпишут петицию

Сегодня в 12:47
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Илон Маск пообещал раздавать по 1 млн долларов каждый день до самих выборов сторонникам Дональда Трампа, которые подпишут онлайн-петицию в поддержку Конституции США. Первый миллион получил мужчина по имени Джон Дреер на встрече в Пенсильвании, сообщает Reuters.

Таким образом Маск намерен объединить сторонников Трампа. Как пишет Reuters, основанная бизнесменом политическая организация America PAC помогает мобилизовать и регистрировать сторонников кандидата-республиканца в штатах, где результаты голосования не так очевидны.

Это третья встреча Маска с избирателями в Пенсильвании, на которой он в мрачных тонах описывает грядущие выборы и призывает голосовать досрочно и агитировать окружающих. Ранее миллиардер говорил, что, если победит Харрис, это будут «последние выборы», намекая на исчезновение США.

Маск также заявлял, что два покушения на Трампа доказывают, что он нарушает порядок вещей, чего Харрис делать не собирается. Он сказал, что именно поэтому никто не пытается убить демократку. «Убийство марионетки бесполезно», — повторил предприниматель свои посты в X, которые позже удалил и из‑за которых попал под проверку Секретной службы США.

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