Маск пообещал каждый день раздавать по 1 млн долларов сторонникам Трампа, которые подпишут петицию

Илон Маск пообещал раздавать по 1 млн долларов каждый день до самих выборов сторонникам Дональда Трампа, которые подпишут онлайн-петицию в поддержку Конституции США. Первый миллион получил мужчина по имени Джон Дреер на встрече в Пенсильвании, сообщает Reuters.

Таким образом Маск намерен объединить сторонников Трампа. Как пишет Reuters, основанная бизнесменом политическая организация America PAC помогает мобилизовать и регистрировать сторонников кандидата-республиканца в штатах, где результаты голосования не так очевидны.

Это третья встреча Маска с избирателями в Пенсильвании, на которой он в мрачных тонах описывает грядущие выборы и призывает голосовать досрочно и агитировать окружающих. Ранее миллиардер говорил, что, если победит Харрис, это будут «последние выборы», намекая на исчезновение США.