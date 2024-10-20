Instagram* блокирует запрос «Адам Драйвер Мегалополис» из‑за сцен насилия над детьми

При поиске по словам Adam driver Megalopolis («Адам Драйвер Мегалополис») в инстаграме* и фейсбуке* вместо постов о последнем фильме Фрэнсиса Форда Копполы появляется предупреждение, что «сексуализированное насилие над детьми незаконно». На это обратили внимание в соцсетях, а затем — The Verge.
Как пишет издание, сцен с насилием над детьми в «Мегалополисе» нет, а предупреждение не ошибка модерации. Дело в другом.
The Verge предполагает, что блокировка запросов связана со словами mega и drive — при их поиске соцсети высвечивают аналогичные предупреждения. Почему именно эти слова стали триггерами, неясно. Ранее модераторы стали предупреждать пользователей о детском насилии при поиске chicken soup («куриный суп»), потому что злоумышленники распространяют запрещенный контент с помощью безобидных слов, чтобы оказаться незамеченными.
В январе 2024 года на Reddit пользователь жаловался, что фейсбук блокирует запрос с названием игровой приставки Sega Mega Drive.
* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.