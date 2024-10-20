Instagram* блокирует запрос «Адам Драйвер Мегалополис» из‑за сцен насилия над детьми

При поиске по словам Adam driver Megalopolis («Адам Драйвер Мегалополис») в инстаграме* и фейсбуке* вместо постов о последнем фильме Фрэнсиса Форда Копполы появляется предупреждение, что «сексуализированное насилие над детьми незаконно». На это обратили внимание в соцсетях, а затем — The Verge.