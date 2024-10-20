Аэропорт Новой Зеландии ограничил время на обнимания

«Максимальное время на обнимания — 3 минуты» — такое объявление появилось в новозеландском аэропорту Динидин. Реакции пользователей соцсетей разделились.

Генеральный директор Динидина Даниэль Де Боно назвал аэропорты «рассадником эмоций» и вспомнил исследование, согласно которому, 20-секундных объятий достаточно, чтобы получить выброс «гормона любви» окситоцина. По его словам, слишком долгие нежности отнимают время на прощание у других пассажиров и провожающих.