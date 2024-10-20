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Аэропорт Новой Зеландии ограничил время на обнимания

Сегодня в 09:15
Фото: Priscilla Du Preez/Unsplash

«Максимальное время на обнимания — 3 минуты» — такое объявление появилось в новозеландском аэропорту Динидин. Реакции пользователей соцсетей разделились.

Генеральный директор Динидина Даниэль Де Боно назвал аэропорты «рассадником эмоций» и вспомнил исследование, согласно которому, 20-секундных объятий достаточно, чтобы получить выброс «гормона любви» окситоцина. По его словам, слишком долгие нежности отнимают время на прощание у других пассажиров и провожающих.

На парковке аэропорта, где, по признанию Де Боно, «наша команда повидала интересные вещи на протяжении многих лет», разрешена 15-минутная бесплатная стоянка. Там и можно обниматься подольше.

© Julie Ann

На сайте Данидина говорится, что зона, где автомобили должны высаживать пассажиров, в конце сентября переместили на новое место, поэтому стал нужен временной лимит на объятия. О наказаниях за задержки не уточняется.

CNN пишет, что часть комментаторов в соцсетях возмущены ограничением, но другие не увидели в этом ничего страшного — они даже восхищены, что в аэропорту осталась бесплатная автомобильная зона высадки на фоне роста сборов и штрафов.

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