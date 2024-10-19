«Пора встретить гостя»: вышел отрезок «Лазаря» от режиссеров «Джона Уика» и «Ковбоя Бибопа»

Американский телеканал Adult Swim показал отрывок из аниме «Лазарь». Сериал от студии Mappa и режиссеров «Ковбоя Бибопа» и «Джона Уика» должен выйти в 2025 году.

В отрывке главный герой Аксель Жилберто играючи уходит от полицейского преследования. Силовики сканируют его лицо на вокзале и пускаются в погоню, а парень применяет умения паркура и знание города, сбегая от нагоняющих дронов.