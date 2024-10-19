«Пора встретить гостя»: вышел отрезок «Лазаря» от режиссеров «Джона Уика» и «Ковбоя Бибопа»

Американский телеканал Adult Swim показал отрывок из аниме «Лазарь». Сериал от студии Mappa и режиссеров «Ковбоя Бибопа» и «Джона Уика» должен выйти в 2025 году.
В отрывке главный герой Аксель Жилберто играючи уходит от полицейского преследования. Силовики сканируют его лицо на вокзале и пускаются в погоню, а парень применяет умения паркура и знание города, сбегая от нагоняющих дронов.
Впрочем, сегмент намекает, что правоохранители — наименьшая из проблем парня, ведь за ним также ведут охоту более серьезные оппоненты.
Действие аниме происходит в 2055 году. Ученый доктор Скиннер стал спасителем мира, создав лекарство от всех болезней, однако спустя время он объявил, что все пользователи препарата вскоре умрут. Пятерым спецагентам предстоит объединиться в группу, разыскать доктора и разработать вакцину.
Режиссером «Лазаря» выступил создатель «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабэ, постановщиком экшн-сцен и продюсером — работавший над «Джоном Уиком» Чад Стахелски. Анимацией проекта занимается студия MAPPA, а саундтреком — джазовый саксофонист Камаси Вашингтон и электронные музыканты Floating Points и Bonobo.