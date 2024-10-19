«Ваша бизнес-модель *****»: Дэниел Крейг был зол на Netflix из‑за короткого проката «Достать ножи 2»

Дэниел Крейг обматерил директора Netflix из‑за короткого прокатного окна «Достать ножи 2». Об этом рассказал журналист Puck Мэтт Беллони.
Инцидент случился на премьере детектива Райана Джонсона в Торонто 10 сентября 2022 года. Netflix выкупил права на всю серию фильмов у Lionsgate и согласился показать новую часть в кинотеатрах, но лишь в течение одной недели.
По словам собеседников журналиста, Крейг обратил внимание исполнительного директора стримингового сервиса Теда Сарандоса на длинные овации зрителей в зале и предложил продлить показ в кинотеатрах, чтобы туда приходили как можно больше посетителей.
На это руководитель компании ответил ставшей для него привычной фразой: «Это не наша бизнес-модель», пишет Беллони.
«***** [Фигня] ваша бизнес-модель», — отреагировал тогда Крейг.
Журналист обращает внимание, что между кинозвездой и главой платформы сохранились рабочие отношения, несмотря на дерзкий выпад актера. Тем не менее, мнение актера о политике Netflix разделяют и другие заметные персоны в индустрии, добавляет Беллони.
Как заметил его коллега Джордан Руйми, к ним относятся режиссеры Грета Гервиг и Эмеральд Феннелл. Первая готовит два фильма по «Хроникам Нарнии», и уже не повлияет на политику стриминга. Второй работает над адаптацией «Грозового перевала» с Джейкобом Элорди и Марго Робби, вместе с актрисой он отказался от продажи прав на фильм, хотя им были предложены 150 млн долларов, что в два раза больше ставок других дистрибьюторов.
Историю Беллони вспомнил в контексте бизнес-отчета от стриминга, который демонстрирует доминирование над конкурентами. По данным Netflix, на сервис подписаны более 283 млн человек, причем это число выросло на 5 миллионов за прошедший квартал.
В отчете сказано, что компания выручила почти 10 млрд долларов, 3 млрд из них стали прибылью. Кроме того, проекты Netflix набрали больше часов просмотров в топе аналитиков Nielsen, чем все шоу конкурентов вместе взятые.