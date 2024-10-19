«Ваша бизнес-модель *****»: Дэниел Крейг был зол на Netflix из‑за короткого проката «Достать ножи 2»

Инцидент случился на премьере детектива Райана Джонсона в Торонто 10 сентября 2022 года. Netflix выкупил права на всю серию фильмов у Lionsgate и согласился показать новую часть в кинотеатрах, но лишь в течение одной недели.

По словам собеседников журналиста, Крейг обратил внимание исполнительного директора стримингового сервиса Теда Сарандоса на длинные овации зрителей в зале и предложил продлить показ в кинотеатрах, чтобы туда приходили как можно больше посетителей.

Журналист обращает внимание, что между кинозвездой и главой платформы сохранились рабочие отношения, несмотря на дерзкий выпад актера. Тем не менее, мнение актера о политике Netflix разделяют и другие заметные персоны в индустрии, добавляет Беллони.

Как заметил его коллега Джордан Руйми, к ним относятся режиссеры Грета Гервиг и Эмеральд Феннелл. Первая готовит два фильма по «Хроникам Нарнии», и уже не повлияет на политику стриминга. Второй работает над адаптацией «Грозового перевала» с Джейкобом Элорди и Марго Робби, вместе с актрисой он отказался от продажи прав на фильм, хотя им были предложены 150 млн долларов, что в два раза больше ставок других дистрибьюторов.