Звезда «Пацанов» Джек Куэйд против голых сцен: «У моей задницы слишком много экранного времени»

Звезда «Пацанов» Джек Куэйд недоволен количеством обнаженных сцен в сериале. Об этом он рассказал на подкасте Happy Sad Confused.
«Блин, мне очень хочется завязать с обнаженкой. У моей задницы слишком много экранного времени, и она даже не настолько хороша!» — рассмеялся исполнитель роли Хьюи.
По признанию актера, его родители Деннис Куэйд («Субстанция») и Мег Райан («Неспящие в Сиэттле») смотрят сериал, и иногда это приводит к неловким просьбам.
«Я просил их пропускать все моменты, когда мой зад появляется на экране. Например, весь третий сезон. Никому в моей семье не стоит его смотреть. Мой зад там просто с экрана не сходит», — посетовал Куэйд.
В четвертом сезоне его персонаж становится секс-игрушкой в руках Тек-Найта, и это сильно возмутило поклонников супергеройского шоу. Они посчитали, что авторы превратили сексуализированное насилие над мужчиной в шутку.
С домогательствами из‑за сериала столкнулась исполнительница роли Зажигалки. Вэлори Карри пожаловалась на поклонников, которые во время фан-встречи попросили ее повторить некую сцену.
После успеха «Пацанов» Эрин Мориарти пришлось многое прочитать и услышать о своей внешности. Она назвала комментарии по этому поводу издевательскими и отвратительно лживыми.