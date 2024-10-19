Звезда «Пацанов» Джек Куэйд против голых сцен: «У моей задницы слишком много экранного времени»

Звезда «Пацанов» Джек Куэйд недоволен количеством обнаженных сцен в сериале. Об этом он рассказал на подкасте Happy Sad Confused.

«Блин, мне очень хочется завязать с обнаженкой. У моей задницы слишком много экранного времени, и она даже не настолько хороша!» — рассмеялся исполнитель роли Хьюи.

По признанию актера, его родители Деннис Куэйд («Субстанция») и Мег Райан («Неспящие в Сиэттле») смотрят сериал, и иногда это приводит к неловким просьбам.

«Я просил их пропускать все моменты, когда мой зад появляется на экране. Например, весь третий сезон. Никому в моей семье не стоит его смотреть. Мой зад там просто с экрана не сходит», — посетовал Куэйд.