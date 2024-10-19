Художники и искусствоведы призвали Третьякову не закрывать отдел новейших течений

Художники и искусствоведы выступили против возможного закрытия отдела новейших течений в Третьяковской галерее. Открытое письмо составил бывший руководитель отдела Андрей Ерофеев, его текст появился в телеграм-каналах Oh My Art и «Shakko: об искусстве» .

По словам Ерофеева в беседе с РБК, призыв уже подписали более 200 человек. «Подписали ведущие наши художники Комар и Меламид, Павел Отдельнов, Игорь Макаревич, заслуженный художник Российской Федерации, Сергей и Владимир Мироненко, Ростислав Лебедев и многие другие», — сказал искусствовед.