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Художники и искусствоведы призвали Третьякову не закрывать отдел новейших течений

Сегодня в 18:07
Фото: mos.ru

Художники и искусствоведы выступили против возможного закрытия отдела новейших течений в Третьяковской галерее. Открытое письмо составил бывший руководитель отдела Андрей Ерофеев, его текст появился в телеграм-каналах Oh My Art и «Shakko: об искусстве».

По словам Ерофеева в беседе с РБК, призыв уже подписали более 200 человек. «Подписали ведущие наши художники Комар и Меламид, Павел Отдельнов, Игорь Макаревич, заслуженный художник Российской Федерации, Сергей и Владимир Мироненко, Ростислав Лебедев и многие другие», — сказал искусствовед.

В тексте письма художники и искусствоведы выразили протест против ликвидации отдела новейших течений Третьяковки. По информации Ерофеева, это должно случиться 22 октября.

«Считаем этот акт дирекции музея грубой и непростительной ошибкой, наносящей серьезный ущерб современному искусству России, музейному делу в нашей стране, культурному кругозору отечественной публики, наконец, репутации самой Третьяковской галереи», — сказано в письме.

Подписанты напомнили, что отдел был необходим для заполнения ранее несуществовавшей ниши музея современного искусства, его создавали для хранения, популяризации и расширения первой панорамной коллекции новейшего искусства России, в которую вошли несколько тысяч экспонатов.

«На постоянных экспозициях, выставках, лекционных курсах отдела выросло не одно поколение отечественных художников и историков искусства. Коллекция отдела — важнейшее свидетельство богатой и сложной истории нашей художественной культуры рубежа ХХ–ХХI веков», — отмечено в письме.

Составители обращения напомнили, что отдел уже закрывали в 1930-х годах, его работа привела к составлению коллекции русского авангарда 1910–1920-х годов, и ее часть была утрачена в процессе разгрома.

Они предупредили, что подобное может повториться с современными экспонатами, «ведь сотни полученных в дар произведений еще находится в процессе оформления», а в скором времени коллекция прекратит пополняться и потеряет опытных специалистов. Чтобы этого избежать, руководство галереи и музейное управление Минкульта призвали отказаться от закрытия отдела.

Афиша Daily обратилась за комментарием в службу Третьяковской галереи по связям с общественностью.

Ерофеев руководил отделом новейших течений с 2002 по 2008 год, в Третьяковке он продолжил работу, которой занимался в «Царицыно». Его увольнение сопровождалось уголовным делом из‑за выставки «Запретное искусство», тогда искусствоведа обвинили в возбуждении расовой, национальной и религиозной вражды и приговорили к штрафу.

Этим летом отдел покинула руководительница Ирина Горлова, обратил внимание художник Владимир Дианов.

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