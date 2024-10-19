LEGO представила набор, посвященный «Людям Икс»

Один из самых больших наборов компании по Marvel состоит из 3093 деталей и включает в себя 10 минифигурок мутантов, включая Профессора Икс, Джин Грей, Гамбита, Росомаху, Шторм, Циклопа, Роуг и Магнето. Все они выглядят как LEGO-версии персонажей, которые появлялись в X-Men '97.