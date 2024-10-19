LEGO представила набор, посвященный «Людям Икс»

LEGO представила набор X-Mansion, посвященный «Людям Икс». Он выйдет 1 ноября и будет стоить 329,99 долларов.
Один из самых больших наборов компании по Marvel состоит из 3093 деталей и включает в себя 10 минифигурок мутантов, включая Профессора Икс, Джин Грей, Гамбита, Росомаху, Шторм, Циклопа, Роуг и Магнето. Все они выглядят как LEGO-версии персонажей, которые появлялись в X-Men '97.
В комплекте также представлены элементы из особняка Икс, в том числе Церебро, тренировочная комната с переключаемыми предметами, мотоцикл Росомахи, а также графические отсылки к культовой франшизе «Люди Икс».
В конце июля Райан Рейнолдс и Хью Джекман воссоздали мем про Логана из мультсериала «Люди Икс» в честь рекордных стартовых кассовых сборов «Дэдпула и Росомахи»
Сначала Джекман опубликовал снимок, где он лежит на кровати и смотрит на фотографию в рамке, где написано: «Фильм номер один в мире». Затем Рейнолдс ответил ему снимком, на котором он смотрит на фотографию своего коллеги.