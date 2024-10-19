В Петербурге около 300 домов остались без света

Утром 19 октября сотни петербуржцев проснулись без света. Отключение произошло на севере города. Об этом пишет «Фонтанка».
По информации издания, электроснабжение потеряли около 300 домов в Приморском и Выборгском районе. Сбой был заметен на Парашютной и Планерной улицах, Маршала Новикова, в ЖК «Юбилейный квартал», а также на проспекте Авиаконструкторов и Комендантском.
По рассказам местных жителей, вместе с электричеством пропали тепло и вода и-з-а отключения внутрдомовых насосов. Также погасли светофоры и уличное освещение, в том числе и на участке ЗСД.
Перед отключением петербуржцы слышали звуки взрывов, они также попали на видео. Судя по фото «Фонтанки», упали несколько столбов электропередач.
Представители «Россети Ленэнерго» рассказали журналистам о «технологическом нарушении» на оборудовании 110 кВ. Специалисты восстановили электроснабжение.
«Работала 21 бригада „Россети Ленэнерго“. Созданы резервные схемы электроснабжения всех жилых и социальных объектов. Проведены необходимые переключения в сети. Использованы 8 передвижных резервных источников электроснабжения», — сообщили в пресс-службе.
Городские власти пообещали восстановить подачу света к 17:00 субботы. По их информации, отключение коснулось также городских объектов водо- и теплоснабжения, его восстановлением электрики занялись в первую очередь.