В Петербурге около 300 домов остались без света

Утром 19 октября сотни петербуржцев проснулись без света. Отключение произошло на севере города. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, электроснабжение потеряли около 300 домов в Приморском и Выборгском районе. Сбой был заметен на Парашютной и Планерной улицах, Маршала Новикова, в ЖК «Юбилейный квартал», а также на проспекте Авиаконструкторов и Комендантском.