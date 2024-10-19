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Умер автор «Стенфордского тюремного эксперимента» Филип Зимбардо

Сегодня в 15:22
Фото: Laura Cavanaugh/Getty Images

В возрасте 91 года умер психолог из Стэнфордского университета Филип Зимбардо. Об этом сообщает The Washington Post.

Ученый скончался еще 14 октября в своем доме в Сан-Франциско. Однако известно об этом стало только сейчас. За свою карьеру Зимбардо занимал пост президента Американской психологической ассоциации и проводил исследования на такие темы, как застенчивость, психологические корни зла и то, как зацикленность на прошлом может повлиять на принятие решений.

Больше всего ученый известен как автор «Стэнфордского тюремного эксперимента», ставшего продолжением работы психолога из Йельского университета Стэнли Милгрэм, в ходе которой испытуемые были готовы подвергать сильным ударам электрическим током «обучаемых» в другой комнате. Удары были воображаемыми, но испытуемые об этом не знали. Тогда Милгрэм обнаружил, что многие испытуемые подчинялись приказам продолжать наносить удары током, даже при уровне, который мог бы оказаться смертельным.

Для тюремного эксперимента Зимбардо набрал 24 студента-мужчины, проверив их на отсутствие преступлений и насилия, а также на эмоциональную устойчивость. Случайным образом он определил половину из них на роль охранников, а половину — на роль заключенных.

За 15 долларов в день участники должны были провести две недели в симуляторе тюрьмы в подвале здания факультета психологии. Охранникам было приказано не причинять физического вреда заключенным, но в остальном поддерживать контроль по своему усмотрению.

После попытки бунта на второй день охранники начали утверждать свою власть, применяя к заключенным огнетушители и требуя, чтобы они оскорбляли или обнимали друг друга, раздевались догола и чистили унитазы голыми руками.

Близким заключенных был предоставлен день для посещения. Доктор Зимбардо рассказал программе устной истории Стэнфордского исторического общества, что охранники предупреждали заключенных, чтобы они говорили своим посетителям, что «все замечательно, все хорошо. Если вы этого не сделаете, мы сделаем вам еще хуже, когда они уйдут».

Эксперимент продлился 6 дней вместо запланированных 14 и на протяжении десятилетий вызывал резкую критику. Эрих Фромм в своей книге 1973 года «Анатомия человеческой деструктивности» обвинил Зимбардо в размывании границы между реальностью и экспериментом для участников, а также в том, что он не дал понять, что заключенные могут в любой момент выйти из эксперимента.

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