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«Она делала меня таким счастливым»: Эндрю Гарфилд рассказал о переживаниях после смерти мамы

Сегодня в 14:54
Фото: Sesame Workshop

На ютуб-канале Sesame Workshop появилось видео, в котором Эндрю Гарфилд рассказывает Элмо о своих переживаниях после смерти его мамы.

В видео Элмо спрашивает актера, как у него дела, на что тот отвечает: «Сегодня я просто думаю о своей маме. Она умерла не так давно, и, знаешь, я очень по ней скучаю».

Затем Гарфилд сказал, что на самом деле скучать по кому‑то — это нормально: «Знаешь, эта грусть — в каком‑то смысле подарок. В этом есть что‑то прекрасное, потому что она означает, что ты по-настоящему любил человека, если скучаешь по нему. Когда я скучаю по кому‑то, когда я скучаю по маме, я вспоминаю все ее объятия. Все те моменты, когда она меня крепко обнимала. И в какой‑то странной форме это ощущение делает меня ближе к ней.

Так что я счастлив, что у меня есть все воспоминания о моей маме и вся радость, которую она мне принесла. И радость, которую она принесла моему брату, моему отцу, всем, кого она когда‑либо встречала, всем, кто ее окружал. Поэтому, когда я скучаю по ней, я помню, что это потому, что она сделала меня таким счастливым».

Мама Эндрю Гарфилда скончалась перед началом пандемии из‑за рака поджелудочной железы. «Она из тех людей, кто показал мне, куда я должен идти в этой жизни. Она поставила меня на правильный путь», — говорил тогда актер.

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