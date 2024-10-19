Анджей Сапковский рассказал, когда выйдет новая книга о Ведьмаке

О датах релиза в других странах он не рассказал. Ожидается, что это случится в начале 2025-го. В прошлом году Сапковский подтвердил, что книга будет посвящена Геральту: «Книга непосредственно о Геральте, но больше я ничего не скажу. Она выходит за рамки пенталогии».

По словам писателя, он бы с радостью раскрыл название, но его рот заклеен скотчем: «Что касается меня, то я бы не стал делать из этого секрета, но мой издатель категорически не хочет, чтобы я говорил об этом больше по маркетинговым причинам, так что то, что я могу сказать, а что нет, запрещено эмбарго».