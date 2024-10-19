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В Челябинске зарезали рэпера Трикопюшона

Сегодня в 14:17
Фото: Last.fm

В Челябинске умер андерграундный рэпер Трикопюшон. Об этом сообщают паблики «Hip-Hop Family» и «Типичный рэпер» со ссылкой на пресс-релиз регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 16 октября в Металлургическом районе Челябинска. Сообщается, что в колясочной одного из домов по улице Дегтярева произошла ссора между 35-летним мужчиной и пьяной женщиной, в ходе конфликта ему нанесли удар ножом в шею. В результате ранения потерпевший скончался на месте.

Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемая была оперативно задержана полицией. По неподтвержденной информации, это жена потерпевшего.

«Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в управлении СКР.

Согласно сообществам «Вконтакте», убитым оказался местный артист Алексей Трикопюшон. Пик активности рэпера случился в начале 2010-х годов, он появлялся на релизах коллег ОУ74 и Pra (Killa’gramm), а также Энди Картрайта.

Еще музыкант запомнился тем, что стал единственным рэпером, не пришедшим на назначенный баттл на Versus против Артема Татищевского.

По словам его знакомого Дениса Ваганова, между 2016 и 2024 годами Трикопюшон провел некоторое время в тюрьме.

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