В Челябинске зарезали рэпера Трикопюшона

В Челябинске умер андерграундный рэпер Трикопюшон. Об этом сообщают паблики «Hip-Hop Family» и «Типичный рэпер» со ссылкой на пресс-релиз регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 16 октября в Металлургическом районе Челябинска. Сообщается, что в колясочной одного из домов по улице Дегтярева произошла ссора между 35-летним мужчиной и пьяной женщиной, в ходе конфликта ему нанесли удар ножом в шею. В результате ранения потерпевший скончался на месте.