«Так просто вы от меня не отделаетесь»: солист Jane Air Антон Лиссов покинул больницу

Фронтмен Jane Air Антон Лиссов покинул больницу и отправился в тур с группой. Об этом он рассказал в комментарии «Газете.ру».

18 октября его госпитализировали в реанимационное отделение Мариинской больницы с подозрением на инфаркт. Тем же вечером музыкант запостил видео с петербургской улицы и призвал фанатов «отставить панику».

«Ну что, котаны. Отставить панику, так просто вы от меня не отделаетесь!» — обратился он к подписчикам.

В беседе с журналистами Лиссов рассказал, что врачи не подтвердили инфаркт, и он не намерен отказываться от анонсированных выступлений.

«В ночи был мастерски спущен руками сонных дворников и погружен в скорую. Врач скорой сказала, что она еще хочет смотреть ролики про Петербург и отказов не принимает. В Мариинской больнице был встречен тепло, обклеен датчиками, уколот и пристально осмотрен. Инфаркт исключили», — вспомнил артист.

Что именно стало причиной боли и тяжелого дыхания, пока остается неизвестным, добавил он. Сейчас Лиссов чувствует себя хорошо и ждет встреч со слушателями.