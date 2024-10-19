Актеры «Очень странных дел» плакали во время читки финального эпизода сериала

Дэвид Харбор рассказал в подкасте «Happy Sad Confused», что актеры «Очень странных дел» «неконтролируемо плакали» во время зачитывания финальной части сериала.

Пятый и последний сезон будет состоять из восьми эпизодов. Харбор назвал финал «лучшим эпизодом, который они когда‑либо делали».

«В конце финального эпизода, когда мы читали его примерно на половине, люди начали плакать. Потом последние 20 минут это были просто неконтролируемые слезы, волнами от разных людей. Ноа Шнапп был моим любимчиком», — рассказал актер.

Шнаппу и его юным коллегам было от 11 до 14 лет, когда они приступили к съемкам сериала. Актеры буквально выросли на съемочной площадке, и сейчас, когда сериал готовится к прощанию, им уже за 20.