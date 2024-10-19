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Актеры «Очень странных дел» плакали во время читки финального эпизода сериала

Сегодня в 14:01
Фото: Netflix

Дэвид Харбор рассказал в подкасте «Happy Sad Confused», что актеры «Очень странных дел» «неконтролируемо плакали» во время зачитывания финальной части сериала.

Пятый и последний сезон будет состоять из восьми эпизодов. Харбор назвал финал «лучшим эпизодом, который они когда‑либо делали».

«В конце финального эпизода, когда мы читали его примерно на половине, люди начали плакать. Потом последние 20 минут это были просто неконтролируемые слезы, волнами от разных людей. Ноа Шнапп был моим любимчиком», — рассказал актер.

Шнаппу и его юным коллегам было от 11 до 14 лет, когда они приступили к съемкам сериала. Актеры буквально выросли на съемочной площадке, и сейчас, когда сериал готовится к прощанию, им уже за 20.

Харбор исполняет роль Джима Хоппера с пилотного эпизода «Очень странных дел». Ранее он говорил, что сериал пора завершить: «Забавно, что, когда я начинал сниматься в сериале, я никогда не хотел, чтобы он заканчивался. Я считаю, что это отличное шоу, даже если бы я в нем не снимался. Но сейчас прошло почти девять лет после съемок первого сезона, и я думаю, что пришло время его закончить».

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