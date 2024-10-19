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Джеймс Блант не будет менять имя. Первое место в чартах заняла Charli XCX

Сегодня в 13:13
Фото: SVT

Джеймс Блант не будет менять свое имя, как обещал, в случае если переиздание его альбома 2004 года «Back to Bedlam» займет первое место в чартах, так как лидером стала пластинка ремиксов Charli XCX.

Блант опубликовал в твиттере видео, на котором ему сообщают по телефону, что его альбом не попал на первое место. Притворяясь разочарованным, музыкант прыгает на диване, чтобы отпраздновать тот факт, что он может сохранить свое имя. В середине октября он предложил поклонникам выбрать, как его будут звать, и они проголосовали за Бланти МакБлантфейса.

Бланти МакБлантфейс (Blunty McBluntface) — пародия на имя Boaty McBoatface, которое завирусилось после кампании по поиску названия для полярного исследовательского судна Великобритании в 2016 году. Впоследствии корабль был назван RRS Sir David Attenborough, но одна из его роботизированных подводных лодок получила название Boaty McBoatface.

Среди других вариантов нового имени для исполнителя были: Принцесса Консуэла Банана Хэммок — отсылка к эпизоду «Друзей», где героиня Лизы Кудроу Фиби Буффе меняет свое имя, и Дивок Ориги, культовый экс-футболист «Ливерпуля». Джимми Косяк и Итси Битси Тини Вини поп-звезда с четырьмя аккордами были двумя вариантами, которые Блант предложил сам.

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