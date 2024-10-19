Джеймс Блант не будет менять имя. Первое место в чартах заняла Charli XCX

Джеймс Блант не будет менять свое имя, как обещал , в случае если переиздание его альбома 2004 года «Back to Bedlam» займет первое место в чартах, так как лидером стала пластинка ремиксов Charli XCX.

Блант опубликовал в твиттере видео, на котором ему сообщают по телефону, что его альбом не попал на первое место. Притворяясь разочарованным, музыкант прыгает на диване, чтобы отпраздновать тот факт, что он может сохранить свое имя. В середине октября он предложил поклонникам выбрать, как его будут звать, и они проголосовали за Бланти МакБлантфейса.