В России беременным будут вручать письма от патриарха Кирилла для борьбы с абортами

«В государственных женских консультациях беременным при первом приеме дарят „папку помощи“: письмо-поздравление от главы региона и главы местной митрополии, а также буклет, в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин — то, что предлагает государство на федеральном и региональном уровне, НКО, в том числе Русская церковь, а также бизнес (скидки на услуги)», — добавила она.

По словам Москвитиной, проект направлен на профилактику абортов, чтобы женщина чувствовала поддержку. В письме патриарх благословляет женщину и ее дитя, желает им «доброго здоровья, душевного мира и многих милостей от Христа, Подателя жизни».

«Вы переживаете сейчас особое время, когда совершается великое Божие чудо: готовится к приходу в мир новый человек. От всего сердца поздравляю Вас с этим судьбоносным событием в Вашей жизни. Ожидание рождения ребенка всегда исполнено одновременно и тревоги, и радости. Но, как призывает Господь наш Иисус Христос, „да не смущается сердце Ваше и да не устрашается“ (Евангелие от Иоанна). Пусть эти ободряющие слова Спасителя, Его щедрая помощь и любовь укрепляют Вас на ответственном пути к материнству», — говорится в нем.