Том Харди заявил, что с удовольствием бы сразился с Человеком-пауком

Том Харди заявил, что очень хочет, чтобы его культовый персонаж Веном сразился с Человеком-пауком Тома Холланда. Об этом актер заявил на Комик-Коне, представляя последний фильм трилогии «Веном: Последний танец».

«Я бы с удовольствием сразился с Человеком-пауком. Я бы сделал это прямо сейчас. Я счастлив сразиться с Человеком-пауком сегодня, на 100%. Я никогда не скажу „никогда“.

Мы были специально настроены на то, чтобы перенести Венома в формат кино, и мы это сделали. „Последний танец“ — это заключительная часть трилогии, и мы очень рады этому», — сказал актер.

Действие «Последнего танца» разворачивается сразу после «Венома-2» 2021 года. Согласно официальному логлайну, «Эдди и Веном в бегах. За ними охотятся оба их мира, и сеть затягивается, и дуэт вынужден принять разрушительное решение, которое опустит занавес над последним танцем Венома и Эдди».