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Том Харди заявил, что с удовольствием бы сразился с Человеком-пауком

Сегодня в 11:15
Фото: Marvel Entertainment

Том Харди заявил, что очень хочет, чтобы его культовый персонаж Веном сразился с Человеком-пауком Тома Холланда. Об этом актер заявил на Комик-Коне, представляя последний фильм трилогии «Веном: Последний танец».

«Я бы с удовольствием сразился с Человеком-пауком. Я бы сделал это прямо сейчас. Я счастлив сразиться с Человеком-пауком сегодня, на 100%. Я никогда не скажу „никогда“.

Мы были специально настроены на то, чтобы перенести Венома в формат кино, и мы это сделали. „Последний танец“ — это заключительная часть трилогии, и мы очень рады этому», — сказал актер.

Действие «Последнего танца» разворачивается сразу после «Венома-2» 2021 года. Согласно официальному логлайну, «Эдди и Веном в бегах. За ними охотятся оба их мира, и сеть затягивается, и дуэт вынужден принять разрушительное решение, которое опустит занавес над последним танцем Венома и Эдди».

Ранее Том Холланд рассказал, что он и Зендая недавно прочитали сценарий «Человека-паука 4»: «Я прочитал его три недели назад, и он действительно зажег во мне огонь. Мы [с девушкой и коллегой по съемкам] Зендаей сели и прочитали его вместе, время от времени прыгая по гостиной, думая, что этот фильм заслужит уважения фанатов».

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