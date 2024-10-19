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В России на стадионах могут начать продавать пиво

Сегодня в 10:22
Фото: BENCE BOROS/Unsplash

Минфин поддержал идею снова разрешить продавать пиво на стадионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Сазанова.

«Мы поддержали, да, соответствующую законодательную инициативу. Там есть другие ведомства, которые против, поэтому окончательное решение за правительством», — сказал он.

По словам Сазанова, ведомство также поддерживает введение минимальной розничной цены на пиво. Однако для этого необходимо внести изменения в договор ЕАЭС, так как сейчас минимальные цены установлены только на алкоголь выше 28 градусов.

Продажу пива на спортивных объектах запретили в 2005 году. Идею о возвращении алкоголя на стадионы раскритиковал член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков.

Он отметил, что во время матча болельщики перевозбуждены, а употребление пива может повысить «вероятность рискованного поведения», что может угрожать жизни и здоровью окружающих.

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