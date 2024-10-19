Однажды Аль Пачино чуть не похитила поклонница

Сегодня / 03:24
Куба полностью осталась без электричества
Сегодня / 02:58
Ринго Старр анонсировал новый кантри-альбом «Look Up»
Сегодня / 02:04
Вышел трейлер «Человека-волка» — новой версии культового хоррора
Сегодня / 01:08
Сценарист «Гладиатора» экранизирует свой графический роман об Александре Македонском
Сегодня / 00:35
Певицу Монеточку* объявили в розыск в связи с уголовным делом
Вчера / 23:51
Лука Гуаданьино станет режиссером нового «Американского психопата»
Вчера / 23:05
Первое за шесть лет шоу Victoria’s Secret вызвало одновременно восторги и критику. Вот почему
Вчера / 21:04
«Мы все тебя подвели»: Шэрон Осборн обвинила музыкальную индустрию в смерти Лиама Пейна
Вчера / 19:46
В Греции мужчина полгода залезал в дома соседей, чтобы нюхать их обувь
Вчера / 18:06
Эндрю Гарфилд пришел на премьеру «Время жить» с картонной Флоренс Пью
Вчера / 17:23
Дени Вильнев рассказал, что «Дюна-3» выйдет раньше, чем ожидалось
Вчера / 15:58
В Госдуме предложили изымать имущество релокантов за действия против России
Вчера / 15:56
Том Холланд назвал сценарий «Человека паука-4» превосходным, но «нуждающимся в доработке»
Вчера / 15:02
Экс-участник Little Big Антон Лисcов попал в больницу с подозрением на инфаркт
Вчера / 14:55
«Осторожно, Москва»: в Подмосковье грумер отрезал собаке часть языка
Вчера / 13:54
Женщина обвинила Дидди в изнасиловании после ее слов о причастности рэпера к убийству Тупака
Вчера / 13:40
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Вчера / 12:50
Житель Москвы запутался в штанах и вызвал полицию
Вчера / 12:13
Себастьян Стэн рассказал, как лишился ролей в «Звездном пути» и «Зеленом фонаре»
Вчера / 11:41
Власти США обяжут сервисы упростить отмену подписки до одного клика
Вчера / 11:32
Алисия Силверстоун вошла в актерский состав «Бугонии» Йоргоса Лантимоса
Вчера / 10:44
Вскрытие Лиама Пейна подтвердило смерть от многочисленных травм при падении
Вчера / 10:42
«Рика и Морти» снова продлили на два сезона
Вчера / 10:23
Amazon начала инвестировать в малые атомные реакторы
Вчера / 09:57
Джош Бролин сыграет в «Бегущем человеке» Эдгара Райта
Вчера / 09:55
Артемию Лебедеву запретили въезд в Латвию
Вчера / 08:59
Аль Пачино рассказал, как в 70 лет потерял накопления и снимался в неинтересном ему кино ради денег
Вчера / 03:23
На аукцион Sotheby’s впервые выставят картину, созданную человекоподобным роботом
Вчера / 02:30
Поклонница Джастина Тимберлейка не заметила, как он подошел к ней на концерте. Она сидела в телефоне
Вчера / 01:45
Национальная галерея в Лондоне запретила гостям проносить в здание жидкости после атак активистов
Вчера / 00:58
Сюзанна Коллинз выпустит новую книгу из серии «Голодные игры»
Вчера / 00:04
Звезда «Бриджертонов» Никола Коклан высказалась против того, чтобы ее называли героиней плюс-сайз
17 октября / 23:04
Российский боксер Альберт Батыргазиев защитил титул чемпиона IBA
17 октября / 22:45
В новом сезоне «Мистера и миссис Смит» главную роль может сыграть Билли Айлиш
17 октября / 22:18
Ученые предсказали, что к 2050 году около 40% детей и подростков будут близорукими

Однажды Аль Пачино чуть не похитила поклонница

Сегодня в 09:33
Фото: Централ Партнершип

Аль Пачино рассказал в недавно вышедших мемуарах, что однажды его чуть не похитила поклонница, которая предложила отвезти его домой, когда он был «немного пьян».

По словам музыканта, в один из дней он отправился выпить с братом Джина Хэкмена Ричардом.

Пачино отметил, что «так напился, что не мог найти дорогу домой». Однако одна женщина сказала ему: «О, я отвезу тебя домой». После чего актер, не задумываясь, сел к ней в машину.

«Но когда мы ехали, даже пьяным я понял, что она везет меня не туда, где я остановился. Я спросил ее: „Что здесь происходит?“ А она прямо ответила: „Я тебя похищаю“», — рассказал он.

Пачино подчеркнул, что к тому времени он был уже достаточно известен, снявшись в «Крестном отце». По его словам, поведение женщины было не просто агрессивным: «Я родом из Южного Бронкса. Когда я вижу, что какой‑то сумасшедший пытается что‑то сделать со мной, я знаю, как убежать».

Во время поездки актер открыл дверь и пригрозил выпрыгнуть из нее: «Я был немного пьян, но я был готов выпрыгнуть из движущейся машины, если бы пришлось». Однако в итоге этого не произошло, так как женщина все же согласилась отвезти Пачино домой.

Подробности по теме
Аль Пачино рассказал, как в 70 лет потерял накопления и снимался в неинтересном ему кино ради денег
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами