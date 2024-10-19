Однажды Аль Пачино чуть не похитила поклонница

Аль Пачино рассказал в недавно вышедших мемуарах, что однажды его чуть не похитила поклонница, которая предложила отвезти его домой, когда он был «немного пьян».

По словам музыканта, в один из дней он отправился выпить с братом Джина Хэкмена Ричардом.

Пачино отметил, что «так напился, что не мог найти дорогу домой». Однако одна женщина сказала ему: «О, я отвезу тебя домой». После чего актер, не задумываясь, сел к ней в машину.

«Но когда мы ехали, даже пьяным я понял, что она везет меня не туда, где я остановился. Я спросил ее: „Что здесь происходит?“ А она прямо ответила: „Я тебя похищаю“», — рассказал он.

Пачино подчеркнул, что к тому времени он был уже достаточно известен, снявшись в «Крестном отце». По его словам, поведение женщины было не просто агрессивным: «Я родом из Южного Бронкса. Когда я вижу, что какой‑то сумасшедший пытается что‑то сделать со мной, я знаю, как убежать».