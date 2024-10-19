Куба полностью осталась без электричества

Вся территория Кубы осталась без света: вышла из строя электростанция «Антонио Гитерас», одна из крупнейших в стране. Об этом сообщил Sky News.
Электричества лишились около 10 млн человек, проживающих на острове. Президент Мигель Диас-Канель заявил, что власти будут продолжать активную работу, пока подача энергии не восстановится.
На острове закрыли школы и «второстепенные», по мнению правительства, промышленные объекты. Тем не менее, это не спасло страну от полного блэкаута. Ситуацию с электроэнергией ухудшили, как рассказал премьер-министр Кубы Мануэль Марреро, проблемы с инфраструктурой и нехватка топлива в стране.
В данный момент энергия на Кубе производится только частными генераторами. Ими обеспечены некоторые дома и предприятия, в частности, рестораны.
Ожидается, что «нежизненно важные» госучреждения и университеты останутся закрыты вплоть до 20 октября. Культурным и развлекательным объектам, в том числе ночным клубам, приказано приостановить работу.
Кубинские чиновники заявили, что поставкам топлива на остров в последнее время помешали сильные ветры, вызванные ураганом «Милтон». Также сказывается на жизни Кубы торговом эмбарго США и санкции, введенные Дональдом Трампом.
«Сложный сценарий, который мы переживаем, имеет своей главной причиной усиление экономической войны, а также финансовое и энергетическое преследование со стороны США», — подчеркнул Диас-Канель.
Американская сторона не согласилась с этими утверждениями. «Соединенные Штаты не виноваты в сегодняшнем отключении электроэнергии на острове или в общей энергетической ситуации на Кубе», — подчеркнул представитель Совета нацбезопасности США.