Куба полностью осталась без электричества

Вся территория Кубы осталась без света: вышла из строя электростанция «Антонио Гитерас», одна из крупнейших в стране. Об этом сообщил Sky News.

Электричества лишились около 10 млн человек, проживающих на острове. Президент Мигель Диас-Канель заявил, что власти будут продолжать активную работу, пока подача энергии не восстановится.

На острове закрыли школы и «второстепенные», по мнению правительства, промышленные объекты. Тем не менее, это не спасло страну от полного блэкаута. Ситуацию с электроэнергией ухудшили, как рассказал премьер-министр Кубы Мануэль Марреро, проблемы с инфраструктурой и нехватка топлива в стране.