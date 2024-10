Ринго Старр анонсировал новый кантри-альбом «Look Up»

Пластинку составят песни «Breathless», «Look Up», «Time On My Hands», «Never Let Me Go», «I Live For Your Love», «Come Back», «Can You Hear Me Call», «Rosetta», «You Want Some», «String Theory», «Thankful». В их записи участвовали Билли Стрингс, Молли Таттл, Люциус, Ларкин По и Элисон Краусс.