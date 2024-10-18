Ринго Старр анонсировал новый кантри-альбом «Look Up»

Британский актер Ринго Старр, известный по участию в легендарной группу The Beatles, анонсировал релиз нового кантри-альбомы под названием «Look Up». Об этом сообщил NME.

Пластинка выйдет 10 января. В нее войдут 11 песен, написанных Старром в соавторстве с Ти-Боуном Бернеттом, Билли Своном и Брюсом Шугаром. Среди композиций будет сингл «Time On My Hands».

Для Старра «Look Up» станет первым кантри-альбомом за более чем полувека. Свою первую пластинку в этом стиле музыкант предствил в 1970 году, она называлась «Beaucoups Of Blues».

Старр признался, что был поклонником жанра на протяжении всей жизни. Он внес нотки кантри в творчество «ливерпульской четверки», а том числе в такие треки как «Act Naturally», «What Goes On» и «Don’t Pass Me By».

Благодари любви к Кантри Старр переехал из Лондона в Техас еще подростком. С Бернеттом барабанщик The Beatles начал сотрудничать с 2022 году: тогда Старр попросил музыкального продюсера написать ему песню.

«В то время я записывал мини-альбом и думал, что он будет в духе кантри. Но когда Бернетт принес мне девять песен, я понял, что мы просто обязаны записать полноценную пластинку», — поделился Старр.

Бернетт добавил, что создание «Look Up» было «чем‑то вроде осуществления 60-летней мечты, которой я жил». «Этот альбом — способ сказать спасибо за все, что он [Старр] дал мне и нам», — отметил музыкант.