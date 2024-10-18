Ринго Старр анонсировал новый кантри-альбом «Look Up»

Сегодня / 02:04
Вышел трейлер «Человека-волка» — новой версии культового хоррора
Сегодня / 01:08
Сценарист «Гладиатора» экранизирует свой графический роман об Александре Македонском
Сегодня / 00:35
Певицу Монеточку* объявили в розыск в связи с уголовным делом
Вчера / 23:51
Лука Гуаданьино станет режиссером нового «Американского психопата»
Вчера / 23:05
Первое за шесть лет шоу Victoria’s Secret вызвало одновременно восторги и критику. Вот почему
Вчера / 21:04
«Мы все тебя подвели»: Шэрон Осборн обвинила музыкальную индустрию в смерти Лиама Пейна
Вчера / 19:46
В Греции мужчина полгода залезал в дома соседей, чтобы нюхать их обувь
Вчера / 18:06
Эндрю Гарфилд пришел на премьеру «Время жить» с картонной Флоренс Пью
Вчера / 17:23
Дени Вильнев рассказал, что «Дюна-3» выйдет раньше, чем ожидалось
Вчера / 15:58
В Госдуме предложили изымать имущество релокантов за действия против России
Вчера / 15:56
Том Холланд назвал сценарий «Человека паука-4» превосходным, но «нуждающимся в доработке»
Вчера / 15:02
Экс-участник Little Big Антон Лисcов попал в больницу с подозрением на инфаркт
Вчера / 14:55
«Осторожно, Москва»: в Подмосковье грумер отрезал собаке часть языка
Вчера / 13:54
Женщина обвинила Дидди в изнасиловании после ее слов о причастности рэпера к убийству Тупака
Вчера / 13:40
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Вчера / 12:50
Житель Москвы запутался в штанах и вызвал полицию
Вчера / 12:13
Себастьян Стэн рассказал, как лишился ролей в «Звездном пути» и «Зеленом фонаре»
Вчера / 11:41
Власти США обяжут сервисы упростить отмену подписки до одного клика
Вчера / 11:32
Алисия Силверстоун вошла в актерский состав «Бугонии» Йоргоса Лантимоса
Вчера / 10:44
Вскрытие Лиама Пейна подтвердило смерть от многочисленных травм при падении
Вчера / 10:42
«Рика и Морти» снова продлили на два сезона
Вчера / 10:23
Amazon начала инвестировать в малые атомные реакторы
Вчера / 09:57
Джош Бролин сыграет в «Бегущем человеке» Эдгара Райта
Вчера / 09:55
Артемию Лебедеву запретили въезд в Латвию
Вчера / 08:59
Аль Пачино рассказал, как в 70 лет потерял накопления и снимался в неинтересном ему кино ради денег
Вчера / 03:23
На аукцион Sotheby’s впервые выставят картину, созданную человекоподобным роботом
Вчера / 02:30
Поклонница Джастина Тимберлейка не заметила, как он подошел к ней на концерте. Она сидела в телефоне
Вчера / 01:45
Национальная галерея в Лондоне запретила гостям проносить в здание жидкости после атак активистов
Вчера / 00:58
Сюзанна Коллинз выпустит новую книгу из серии «Голодные игры»
Вчера / 00:04
Звезда «Бриджертонов» Никола Коклан высказалась против того, чтобы ее называли героиней плюс-сайз
17 октября / 23:04
Российский боксер Альберт Батыргазиев защитил титул чемпиона IBA
17 октября / 22:45
В новом сезоне «Мистера и миссис Смит» главную роль может сыграть Билли Айлиш
17 октября / 22:18
Ученые предсказали, что к 2050 году около 40% детей и подростков будут близорукими
17 октября / 21:45
«Дюна: Пророчество» получила трейлер
17 октября / 20:46
Вячеслав Володин заявил, что «разрушение» СССР началось с фильма «Интердевочка»

Ринго Старр анонсировал новый кантри-альбом «Look Up»

Сегодня в 02:58
Фото: ringostarrmusic

Британский актер Ринго Старр, известный по участию в легендарной группу The Beatles, анонсировал релиз нового кантри-альбомы под названием «Look Up». Об этом сообщил NME.

Пластинка выйдет 10 января. В нее войдут 11 песен, написанных Старром в соавторстве с Ти-Боуном Бернеттом, Билли Своном и Брюсом Шугаром. Среди композиций будет сингл «Time On My Hands».

Для Старра «Look Up» станет первым кантри-альбомом за более чем полувека. Свою первую пластинку в этом стиле музыкант предствил в 1970 году, она называлась «Beaucoups Of Blues».

Старр признался, что был поклонником жанра на протяжении всей жизни. Он внес нотки кантри в творчество «ливерпульской четверки», а том числе в такие треки как «Act Naturally», «What Goes On» и «Don’t Pass Me By».

Благодари любви к Кантри Старр переехал из Лондона в Техас еще подростком. С Бернеттом барабанщик The Beatles начал сотрудничать с 2022 году: тогда Старр попросил музыкального продюсера написать ему песню.

«В то время я записывал мини-альбом и думал, что он будет в духе кантри. Но когда Бернетт принес мне девять песен, я понял, что мы просто обязаны записать полноценную пластинку», — поделился Старр.

Бернетт добавил, что создание «Look Up» было «чем‑то вроде осуществления 60-летней мечты, которой я жил». «Этот альбом — способ сказать спасибо за все, что он [Старр] дал мне и нам», — отметил музыкант.

Пластинку составят песни «Breathless», «Look Up», «Time On My Hands», «Never Let Me Go», «I Live For Your Love», «Come Back», «Can You Hear Me Call», «Rosetta», «You Want Some», «String Theory», «Thankful». В их записи участвовали Билли Стрингс, Молли Таттл, Люциус, Ларкин По и Элисон Краусс.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами