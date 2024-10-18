Ринго Старр анонсировал новый кантри-альбом «Look Up»

Британский актер Ринго Старр, известный по участию в легендарной группу The Beatles, анонсировал релиз нового кантри-альбомы под названием «Look Up». Об этом сообщил NME.
Пластинка выйдет 10 января. В нее войдут 11 песен, написанных Старром в соавторстве с Ти-Боуном Бернеттом, Билли Своном и Брюсом Шугаром. Среди композиций будет сингл «Time On My Hands».
Для Старра «Look Up» станет первым кантри-альбомом за более чем полувека. Свою первую пластинку в этом стиле музыкант предствил в 1970 году, она называлась «Beaucoups Of Blues».
Старр признался, что был поклонником жанра на протяжении всей жизни. Он внес нотки кантри в творчество «ливерпульской четверки», а том числе в такие треки как «Act Naturally», «What Goes On» и «Don’t Pass Me By».
Благодари любви к Кантри Старр переехал из Лондона в Техас еще подростком. С Бернеттом барабанщик The Beatles начал сотрудничать с 2022 году: тогда Старр попросил музыкального продюсера написать ему песню.
«В то время я записывал мини-альбом и думал, что он будет в духе кантри. Но когда Бернетт принес мне девять песен, я понял, что мы просто обязаны записать полноценную пластинку», — поделился Старр.
Бернетт добавил, что создание «Look Up» было «чем‑то вроде осуществления 60-летней мечты, которой я жил». «Этот альбом — способ сказать спасибо за все, что он [Старр] дал мне и нам», — отметил музыкант.
Пластинку составят песни «Breathless», «Look Up», «Time On My Hands», «Never Let Me Go», «I Live For Your Love», «Come Back», «Can You Hear Me Call», «Rosetta», «You Want Some», «String Theory», «Thankful». В их записи участвовали Билли Стрингс, Молли Таттл, Люциус, Ларкин По и Элисон Краусс.