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Вышел трейлер «Человека-волка» — новой версии культового хоррора

Сегодня в 02:04
Фото: Universal Studios

На ютуб-канале Blumhouse опубликовали трейлер «Человека-волка» — фильма ужасов австралийского режиссера Ли Уоннелла, известного по картинам «Апгрейд» и «Человек-невидимка».

Новый проект Уоннелла — переосмысление одноименного классического хоррора, вышедшего в 1941 году. В центре сюжета — семейная пара и их дочь, которые сталкиваются со свирепым оборотнем.

Главные роли в ленте исполнили Кристофер Эббот («Бедные-несчастные», «Стоп-слово») и Джулия Гарнер («Изобретая Анну», «Озарк»). В фильме также снялись Сэм Джагер («Почему женщины убивают») и Матильда Ферт.

Хоррор выйдет в кинопрокат 17 января. Его сценарий написали Ребекка Анджело, Лорен Шукер Блум, Корбетт Так и Уоннелл. Оператором проекта выступил Стефан Душьо. Среди продюсеров — Джейсон Блум и Райан Гослинг.

Оригинального «Человека-волка» поставил режиссер Джордж Ваггнер. Он определил несколько основополагающих признаков жанра хоррора. В 2010 году на экранах появился его крупнобюджетный ремейк с Бенисио Дель Торо, Энтони Хопкинсом и Эмили Блант. Он получил прохладный прием у критиков, но показал хорошие продажи на DVD и Blu-Ray, а также удостоился «Оскара» за лучший грим.

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